Als Mutter-Sohn-Gespann lieferten sich Line Renaud und Dany Boon in „Willkommen bei den Sch’tis“ ein Katz-und-Maus-Spiel. Jetzt kommen die Grande Dame des französischen Films und der beliebte Darsteller erneut gemeinsam auf die Leinwand.

Regisseur Christian Carion schickt die beiden im warmherzigen Streifen „Im Taxi mit Madeleine“ auf eine gemeinsame Reise durch Paris, die für beide jede Menge Überraschungen birgt.

Zwischenstopps auf dem Weg zum Pflegeheim

Der Pariser Taxifahrer Charles (Dany Boon) hat einen schlechten Tag. Er steckt tief in Schulden und droht seinen Führerschein zu verlieren. Als wäre das noch nicht genug, steht auch noch seine Ehe vor dem Aus. Da steigt Madeleine (Line Renaud) in sein Taxi. Die elegante, resolute 92-Jährige geht davon aus, dass es jederzeit ihre letzte Taxifahrt sein könnte. Sie bittet Charles daher, auf dem Weg zum Pflegeheim einige Zwischenstopps einzulegen. An Orten, die bei ihr Erinnerungen wecken und Charles manche Lebensweisheit bescheren.

„Im Taxi mit Madeleine“, Frankreich 2022, 91 Min., von Christian Carion, mit Line Renaud, Dany Boon, FSK: ab 12