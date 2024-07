„Dinosaurier – Die Geschichte des Überlebens“ heißt eine neue Vorführung im Planetarium Mannheim, die ab 6. Juli gezeigt wird. Der schön gemachte Animationsfilm richtet sich an Kinder ab sieben Jahren. Er beantwortet unter anderem die Frage, was ein Huhn mit einem Dinosaurier zu tun hat.

Nach all den Dino-Filmen und Dino-Büchern, die in den vergangenen Jahren herauskamen, sind Zehnjährige heutzutage ja schon halbe Paläontologen. Celeste ist auch so ein kleiner Naseweis, der zoologische Benennungen wie Dilophosaurus, Stegosaurus oder Allosaurus so mühelos herunterdekliniert, als wären es die neuesten Eissorten. Deshalb ist sie auch die Protagonistin im neuen Kinderprogramm des Mannheimer Planetariums. Ab 6. Juli geht es dort in einem 45-minütigen Animationsfilm um Dinosaurier. Erzählt wird – das ist der eigentliche Clou – nicht das Aussterben der Urzeitviecher, sondern die Geschichte ihres Überlebens.

Alles beginnt mit einem Origami-Dino, den Celeste für ihre Präsentation in der Schule falten will. Als dies nicht gelingt, meldet sich der Mond, um Celeste zu helfen. Mit der Behauptung, dass nicht alle Dinosaurier ausgestorben seien, nimmt der Mond Celeste mit auf eine Zeitreise, zurück in eine Epoche der Erdgeschichte vor jenem verhängnisvollen Meteoriten-Einschlag, der die Urzeitriesen auslöschte.

Zusammen mit Celeste lernen wir sodann viel über die Evolution der Dinosaurier und das Aussehen der damaligen Erde. Wir sehen monumentale Brachiosaurier an Riesenfarnen knabbern, einen stachelig gepanzerten Saurier durch eine Urwaldlandschaft huschen und fleischfressende Giganten einander drohend umkreisen.

Der von „Render Area“ produzierte Film, der für Kinder ab sieben Jahren empfohlen wird, ist raffiniert gemacht: Während die Passagen in Celestes Kinderzimmer-Welt in cartoonartiger Zeichentrick-Manier gehalten sind, wirken die Urzeit-Episoden sehr realistisch. Wobei die computergrafische Reanimation der Dinosaurier vor allem darum bemüht ist, die Tiere in ihrem Lebensraum zu zeigen, sie in einen landschaftlichen Kontext einzubetten.

Am Ende dieser „Geschichte des Überlebens“ wird dann auch Celestes berechtigte Frage geklärt, was ein Huhn mit einem Dinosaurier zu tun hat ...

Dinosaurier: Die Geschichte des Überlebens – 6.7. bis 31.8., Mannheim, Planetarium, geeignet für Kinder ab 7 Jahren; Info, Termine und Tickets: planetarium-mannheim.de