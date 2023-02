Am Wochenende des 4./5.3. gibt es in Alzey allen Grund zu feiern: Die Alzeyer können an diesem Wochenende mit der „Steinhalle“ einen neuen, hochmodern gestalteten und ausgestatteten Anbau am Stadtmuseum in Besitz nehmen, der ganz dem römischen Erbe der Stadt gewidmet ist. Ausgestellt werden hier Funde aus den ersten nachchristlichen Jahrhunderten, Altar- und Opfersteine, Säulen, Überreste von Portalen, die bislang im Burggrafiat nur unzureichend präsentiert werden konnten. Entstanden ist ein futuristisch anmutender Bau, vollständig barrierefrei, mit neuesten Techniken der Wissensvermittlung und Museumspädagogik. Der für das Wochenende geplante Römermarkt (jeweils 10-18 Uhr) mit historischen Ständen, Workshops und anderen Aktivitäten läutet zugleich ein Römerjahr ein, mit dem die Stadt an ihre früheste Erwähnung auf einem 1800 Jahre alten Nymphenstein erinnert.