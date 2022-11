Stefan Pohlits neues Musikprojekt „Der schwarze Schäfer“ ist das Ergebnis einer Forschungsreise in den Nahen Osten. Das Talysh-Pontos-Project ist in Ludwigshafen, Landau und Mainz zu erleben. Was es damit auf sich hat.

Stefan Pohlit ist in zwei musikalischen Welten zu Hause. 1976 in Heidelberg geboren, erhielt er in den frühen 90ern ersten Kompositionsunterricht durch Robert Wittinger, später studierte er dann an der Karlsruher Musikhochschule bei einem der bekanntesten Tonsetzer unserer Tage, bei Wolfgang Rihm. Zeitgleich betrieb Pohlit intensive orientalische Studien, bereiste den Nahen Osten, übersiedelte in die Türkei, wo er zeitweise als Juniorprofessor für türkische Musik am Staatlichen Konservatorium der TU Istanbul unterrichtete.

Ergebnis einer Forschungsreise in den Osten

Auch Stefan Pohlits neues Musikprojekt „Der schwarze Schäfer“ ist das Ergebnis einer Forschungsreise in den Nahen Osten. Sie führte den Komponisten und Musikethnologen im Frühjahr 2022 zum einen in den Iran und zu den „Talysh“ oder Talyschen, einer Volksgruppe, die im Kaukasus lebt, zum anderen zu den Pontos-Griechen an der türkischen Schwarzmeerküste. In Zusammenarbeit mit der lokalen Musikszene entstanden jeweils „neue Kompositionen, die direkt aus der Folklore schöpfen“. Eine Fusion also aus Neuer Musik und orientalischer Musikkultur, die der Komponist nun in drei Konzerten vorstellt – mit einem Ensemble, das sich aus Musikern der bereisten Regionen zusammensetzt.

Interessantes Instrumentarium

Interessant ist dabei auch das Instrumentarium, das zum Einsatz kommt: Pohlit selbst spielt die Santur, eine Art persische Zither. Außerdem erklingen die pontische Lyra, eine byzantinische „Kürbis-Geige“ und archaische Hirtenflöten. Merve Tanrikulu steuert pontischen Volksgesang bei. Und in Ludwigshafen und Mainz wird die musikalische Reise, die vom Kaspischen ans Schwarze Meer führt, durch entsprechendes Filmmaterial visuell ergänzt.

„Der schwarze Schäfer“ – Talysh-Pontos-Project: Sa 19.11., 20 Uhr, Ludwigshafen, Staatsphilharmonie, Abendkasse; So 20.11., 19.30 Uhr, Landau, Lukaskirche (Horstring), Eintritt frei; Mo 21.11., 19 Uhr, Mainz, Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Eintritt frei