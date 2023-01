Mit Witz und Berliner Schnauze spielte sie sich in der Kultserie „Drei Damen vom Grill“ in die Herzen des TV-Publikums, bekannt war Brigitte Grothum da schon durch die Edgar-Wallace-Verfilmungen der 60er. Jetzt gibt sie die Goebbels-Sekretärin.

Am 28. Januar, kurz nach ihrem 87. Geburtstag, steht sie in Pirmasens auf der Bühne – als Brunhilde Pomsel, die Sekretärin von Nazi-Lautsprecher Joseph Goebbels. Das Einpersonenstück „Ein deutsches Leben“ über eine „unpolitische Mitläuferin“ geht unter die Haut. Es basiert auf einem Interview, das Pomsel im Alter von 102 Jahren für einen Dokumentarfilm gab.

Umjubelte Premiere mit Brigitte Grothum in Berlin

Der britische Dramatiker Christopher Hampton hat daraus dieses Stück verfasst, das 2019 in London seine umjubelte Uraufführung erfuhr und ein Jahr später erstmals mit Brigitte Grothum in Berlin über die Bühne ging. Nachgezeichnet wird das Leben einer Frau, die, 1911 geboren, nach ihrer Ausbildung gleichzeitig als Sekretärin eines jüdischen Rechtsanwalts sowie eines deutschnationalen Frontkämpfers und frühen Nationalsozialisten arbeitete – was für Gegensätze! 1933 wechselte sie zur Reichs-Rundfunk-Gesellschaft und trat dafür in die NSDAP ein. 1942 begegnete sie Propaganda-Minister Joseph Goebbels, den sie bis zum Kriegsende – trotz ihres Selbstverständnisses als unpolitische Mitläuferin – als dessen Sekretärin begleitete. Ihr Blick auf diese Zeit ist der vieler ihrer Zeitgenossen, die Teil des Systems waren. Eine Mitläuferin, aber mit ausgezeichneter Beobachtungsgabe.

