Am 7. Juli wird in den USA der „National Chocolate Day“ gefeiert – mit süßen Geschenken für die Lieben. International gibt es einen Tag der Schokolade im September, aber warum so lange warten? „Schoki“ lässt sich übrigens leicht selbst herstellen.

Schokolade ist hierzulande buchstäblich in aller Munde: Pro Kopf werden laut statista.de rund drei Kilogramm pro Jahr in unterschiedlicher Form konsumiert. Damit seien