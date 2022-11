Vier faszinierende Gitarrenkünstler gastieren am Mittwoch, 16. November, 20 Uhr, im Roxy-Kino in Neustadt: Lulo Reinhardt, Thu Le, Luca Stricagnoli und Alexandra Whittingham stellen sie die Virtuosität und Vielfalt in der Akustikgitarren-Welt heraus.

Die vier Musikerinnen und Musiker präsentieren in der „Nacht der Gitarren“ – zusätzlich zu ihren Soloperformances – Stücke im Duo und als Quartett.

Mit dem Namen Lulo Reinhardt verbindet man Weltmusik, Latin Swing und – natürlich – seine beiden Onkel Dawelie und Schnuckenack Reinhardt, während Thu Le eine klassische Gitarristin ist. Ihr Repertoire umfasst Barock, Klassik, Romantik und Moderne – dann aber doch auch lateinamerikanische Stile sowie Kompositionen, die von lokalen Traditionen und Kulturen aus aller Welt inspiriert sind.

Als Gitarren-Wunderkind gefeiert

Mit einer riesigen Online-Fangemeinde und Auftritten in allen Teilen der Welt wird Luca Stricagnoli als Phänomen und Gitarren-Wunderkind gefeiert. Das Phänomenale? Sein einzigartiger Stil, Rockklassiker für Akustikgitarre neu zu arrangieren und auf selbst erfundenen Instrumenten wie der Reversed Triple Neck Guitar zu spielen. Alexandra Whittingham hat mit gerade mal 25 Jahren bereits ein Platz-eins-Album in den Klassik-Charts. Und durch ihre starke Online-Präsenz hat sie in den vergangenen Jahren mehr als 200.000 Abonnenten auf Youtube gewonnen, wo die Videos ihrer Auftritte bislang mehr als 30 Millionen Mal angesehen wurden.

„Nacht der Gitarren“ – Mi 16.11., 20 Uhr, Neustadt, Roxy-Kino,

Karten: reservix.de