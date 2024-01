Ob Weiberfasnacht oder „Schmutziger Donnerstag“ – die Pfalz feiert mit viel Musik kräftig ins Fasnachtswochenende hinein. Für gute Stimmung sorgen auch Bands wie Grand Malör. Und Mickie Krause singt Partyschlager in Zweibrücken.

In Ludwigshafen geht sicherlich wieder die Post ab – bei der Altweiberfasnacht in der Friedrich-Ebert-Halle am Donnerstag, 8. Februar, ab 20 Uhr. Publikumsmagnet der großen Ludwigshafener Party ist seit vielen Jahren die Pfälzer Band Grand Malör. Die Band versteht es seit mehr als drei Jahrzehnten, das Publikum mit Partymusik, Rock und angesagten Songs in Bewegung zu bringen.

Livemusik und DJ-Sets in der Eberthalle

Gefeiert wird in Ludwigshafen, so lautet der Plan, bis tief in die Nacht hinein, nicht nur zur Livemusik von Grand Malör, sondern auch zu DJ-Sets. Dennis Rajsp ist in Haßloch beheimatet und tourt als DJ Beatbreakers durch die Musikwelt. „Ich habe mich riesig über die Anfrage gefreut, bei der Ludwigshafener Altweiberfasnacht spielen zu können“, wird Rajsp in der Ankündigung zur Altweiberfasnachtsparty in der Ludwigshafener Friedrich-Ebert-Halle zitiert. Dennis Rajsp verspricht für den 8. Februar in der Eberthalle ein DJ-Set „mit den besten Partytracks zum Mitsingen und mitreißenden Festivalbeats“.

Als DJ Beatbreakers bespielt Rajsp die Hauptbühne in der großen Halle im Wechsel mit der Band Grand Malör. Informationen und Karten gibt es unter www.ludwigshafen-eberthalle.de/altweiberfasnacht und bei der Tourist-Information Ludwigshafen am Berliner Platz 1, Telefon 0621 / 51 20 36, sowie an weiteren Vorverkaufsstellen.

Mickie Krause in Zweibrücken

Mit Partyschlagern, die aussagekräftige Titel tragen wie „Reiß die Hütte ab“, ist Mickie Krause ein fester Bestandteil der Partywelt geworden. In der Festhalle in Zweibrücken wird er am Donnerstag, 8. Februar, 20 Uhr, zum Weiberfasching erwartet, wenn es dort heißt „Celebrate! Music 4 U meets Mickie Krause“, Karten-Info: www.ticket-regional.de, festhalle-zweibruecken.de.

„Schmudo“ in Landau

Neu in Landau ist, dass die Stadtholding und eine Eventfirma aus Speyer eine Party in der Jugendstil-Festhalle veranstalten. Mit dabei sind die Bands Die Dicken Kinder und Hossa, die für die Livemusik zuständig sind. Im Foyer wird DJ Danny Malle Schlagerhits präsentieren: „Schmudo in de Feschdhall“, Donnerstag, 8. Februar, 19.11 Uhr, Info: www.schmudo-landau.de.

Altweiberfasching in Ramstein

Als Fasnachtshochburg in der Westpfalz darf Ramstein allein schon wegen des großen Westricher Fastnachtsumzugs gelten. Gefeiert wird natürlich schon vorher, etwa beim Altweiberfasching am Donnerstag, 8. Februar, im Congresscenter, mit den Habachtalern, dem Männerballett der Bruchkatzen Ramstein und der Guggemusik der Ramsteiner Phoenixkrechzer, Info: Telefon 06371 592-220, www.congress-center-ramstein.de

Altweiberfasnacht und Partys – weitere Termine in der Pfalz:

Bad Bergzabern:

„Hexensprung“ am „schmutzigen Donnerstag“, 8.2., 19.11 Uhr, am Schloss mit den Hutschelhexen Bad Bergzabern u.a.;

Billigheim-Ingenheim:

Kultfasching“ mit Saftwerk, DJ Nic Oz und Tanzimpuls, Sa 10.2., 19.30 Uhr, Bürgerhaus, www.pfalzshow.de;

Contwig:

Speckball, Do 8.2., 20.11 Uhr, VT-Turn- und Festhalle, mit Musik von Nina und Mike („Short Way – Der kurze Weg zur guten Laune“), Karten: Mehlhorns World of Temptation (Contwig) und Tabak Bayer (Zweibrücken), Info: thorsten.mehlhorn@kontrastbuehne.de;

Dahn:

Altweiberfasching mit der Partyband Wildwexxel und Live-DJ Chris Mega, Do 8.2., 19.30 Uhr, Haus des Gastes, Info: www.pfalzshow.de; Edenkoben:

Weiberfasching des Kulturvereins Edenkoben mit den Wonderfrolleins – Songs aus den 50er und 60er Jahren mit musikalischen Abstechern in andere Jahrzehnte, Donnerstag, 8. Februar, 19.11 Uhr, Kurpfalzsaal, Info unter www.ticketservice-edenkoben.de;

Frankenthal:

Altweiberfastnacht mit DJ Kay Brown, Do 8.2., 21.11 Uhr, Kulturzentrum Gleis 4;Faschingsparty, Sa 10.2., 16.11 Uhr, mit DJ Kay Brown, Info: www.kuz-gleis4.de;

Friedelsheim:

Altweiberfasching mit Rokko Rubin und den Schlagerjuwelen, Schloss Friedelsheim, Do 8.2., Musik ab 19.11 Uhr, Karten: www.reventex.de;

Landau:

Ü30 Schmudo Party, Do 8.2., 20 Uhr, Gloria-Kulturpalast, DJs auf zwei Floors, Karten: gloria-kulturpalast.de;

Fasching im Zirkuszelt: Sa 3.2., 20.11. Uhr, Messegelände Landau, mit DJ Pharao und DJ Elias; So 4.2., 13.11 Uhr, Messegelände Landau, www.adticket.de;

Pirmasens:

Weiberfastnacht mit der Partyband Tollhaus, Do 8.2., 19 Uhr, Matrix (ehemals Quasimodo), Karten: www.pfalzshow.de; Ramsen:

Altweiber-Party mit der Band Magic, Do 8.2., 20.11 Uhr (Abendkasse geplant ab 19 Uhr), Eistalhalle, Info: www.tus1905ramsen.de

Rockenhausen:

Altweiberfasching mit der Band Atlantis, Do 8.2., 20 Uhr, VTR-Halle, Eintritt ab 16 Jahren, Info: www.vt-rockenhausen.de

Speyer: Faschingsparty Remmidemmi mit der Partyband Firma Holunder und DJ Sandro P, Sa 3.2., 20.11 Uhr, Halle 101, Info: www.skg-speyer.de