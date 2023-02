Vielversprechender Kinostart: Der Thriller „Die Frau im Nebel“ des südkoreanischen Regisseurs Park Chan-wook wurde bei den Filmfestspielen in Cannes 2022 mit dem Regie-Preis ausgezeichnet und gilt auch als Kandidat für einen Oscar.

Song Seo-rae (Tang Wei) behält gern die Kontrolle. Selbst als ihr Mann beim Klettern in den Tod stürzt, bleibt sie seltsam unberührt. Der schlafgestörte Ermittler Chang Hae-joon (Park Hae-il) untersucht den Unfalltod. Er verdächtigt die junge Witwe. Gleichzeitig ist er fasziniert von der verletzlichen, schönen jungen Frau und verstrickt sich immer mehr in den Fall. Er beobachtet sie, verfolgt sie, vernachlässigt sein Privatleben. Während der Ermittlungen kommen sich die beiden auch näher. Ist es Liebe, was er für sie empfindet? Ist die aus China nach Südkorea geflohene Frau eine schwarze Witwe oder unschuldig?

Mit „Die Frau im Nebel“ gelingt dem preisgekrönten südkoreanischen Regisseur Park Chan-wook („Die Taschendiebin“) ein genialer Drahtseilakt zwischen mitreißendem Krimi Noir und romantischer Liebesgeschichte mit ungewöhnlichen Schnitten, durchsetzt von feinem Humor, tief bewegend erzählt und bis zum Schluss hochspannend.

„Die Frau im Nebel“ – Südkorea 2022, 139 Minuten, von Park Chan-wook, mit Tang Wei, Park Hae-il, Lee Jung-hyun, FSK: ab 16