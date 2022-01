Als Background-Sängerinnen schnupperte das Trio aus Südtirol international Bühnenluft. Jetzt entführen die drei jungen Frauen musikalisch mit Liedern in ladinischer Sprache nach Südtirol. Zum Beispiel in Kaiserslautern, Karlsruhe und Darmstadt.

„Or brüm“ ist in den Südtiroler Bergen nicht etwa das Wort für Ohrwurm, es bedeutet in der dort eigenen ladinischen Sprache „blaues Gold“. Und es ist der Name des neuen Albums von Ganes, einem Trio mit drei wunderbaren Sängerinnen aus Südtirol. Elisabeth und Marlene Schuen und ihre Cousine Maria Moling sind in dem kleinen Dorf La Val aufgewachsen. Sie singen in ihrer Muttersprache und auf ihrem neuen Album über das Wasser, Or brüm – das blaue Gold, die Essenz des Lebens.

Märchenwesen aus der ladinischen Mythologie

Das Wort Ganes bedeutet in der ladinischen Mythologie übrigens Märchenwesen. Umgeben von wilder und urtümlicher Natur fingen die drei dort an, gemeinsam zu musizieren. Bekannt wurden sie schließlich vor über zehn Jahren durch Hubert von Goisern. Mit ihm waren sie auf seinem Konzertschiff als Background-Sängerinnen auf einer Linz-Europa-Tour. Gemeinsam ließen sie ihre Ideen wachsen und es formierte sich das Trio Ganes.

Neues Album im Gepäck

Inzwischen ist das Trio auch solo sehr erfolgreich unterwegs. Seit 2018 steht Bassistin Natalie Plöger mit den Südtiroler Schwestern auf der Bühne. Die Pandemie haben sie genutzt um ihr neues Album aufzunehmen, Ihre Sprache verstehen die wenigsten, und dennoch springt der Funke zum Publikum sofort über. Man fühlt sich angesteckt von der Leichtigkeit ihres Gesangs. Sie wechseln sich ab an Geige, Gitarre und Schlagwerk. Ihre Popmusik ist melodisch, urban und raffiniert zugleich. Quasi ein Spiegel ihrer ladinischen Tradition, tief verwurzelt in den Elementen der Bergwelt.

Info

Do 17.3. Kaiserslautern, Kammgarn; Sa 30.4. Karlsruhe, Tollhaus; Sa 1.10., Darmstadt, Centralstation; alle 20 Uhr, Tickets: www.reservix.de