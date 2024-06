Eine Weinbergswanderung, der Schnitzeltag am SV-Stand, zehn Stationen mit Kulinarischem und edlen Tropfen und viel Musik mit den Beat Brothers als obligatorischem Festhöhepunkt und -abschluss: Das Weinfest unter den Linden in Weisenheim am Sand geht am 21.6. in bewährtem Zuschnitt wieder an den Start.

Als die Bauern- und Winzerschaft 1977 das Weinfest unter den Linden ins Leben gerufen hatte, war die nachfolgende Erfolgsgeschichte dieses Festes nicht absehbar. Das Obertor wurde mit kleinen Zelten und Schubkarchständen zur Festmeile. Nach und nach verlagerte sich die Szene auch auf Winzerhöfe im Ort. Mit der neuen zentralen Gestaltung seit 1993 und musikalischen Höhepunkten auf der Bühne lockte man viele Gäste in die stark vom Rieslinganbau geprägte Gemeinde.

Das Fest hat auch kulinarisch einiges zu bieten – und natürlich edle Weine aus Weisenheimer Weingütern. Zu den typischen Pfannengerichten gehören herzhafte Spezialitäten aus der Winzerküche sowie Leckereien zu Wein und Sekt. Am Festplatz präsentieren neben Weingütern auch Vereine und Gruppen ihr „Bestes“. Und die kleinen Gäste erwartet täglich ein Vergnügungspark.

Die Wein- und Wanderfreunde können sich am Samstag um 15 Uhr mit den Wanderführern Karin Josy und Andrea Honacker auf eine geführte Weinbergswanderung mit Probe beim jeweiligen Winzer und musikalischer Begleitung von Kai Honacker freuen (Preis: 20 Euro; Anmeldung i-Punkt Freinsheim, Telefon 06353 989294).

Wieder dabei: Mit neuer Besetzung engagieren sich Natascha Bickert (Nähe Stand 7) und Britta Scherner (Nähe Stand 5) sonntags ab 15 Uhr für ein buntes Kinderprogramm. Kinderschminken und Malen stehen hierbei im Fokus. Darüber hinaus tritt am Sonntag, 16 Uhr, die Kinder-Tanzgruppe Zappelinas des SV am Stand 1 auf.

Den ersten Aufschlag beim Musikprogramm haben am Freitag, 20 Uhr, die Hot Wine Punchers - „drei Barhocker, drei Stimmen, zwei Akustikgitarren, eine Rassel“, teilen sie auf Facebook von sich und ihren Hitprogramm mit, mit dem sie die Stimmung anheizen. Den Schlussstein setzen am Montag die Beat Brothers (19.30 Uhr), die seit fast dreißig Jahren dieses Fest mit ihren Hits der 60er und 70er Jahre prägen. Ihr Repertoire spannt einen Bogen von den Beatles zu den Rolling Stones, von Queen zu Pink Floyd und Yes – performt mit Routine, Spielfreude und Energie. Dazwischen werden sich am Samstagabend die Partyband Rockkapelle und am Sonntagnachmittag ab 14.30 Uhr Olli Roth mit seiner Gitarre auf der Festbühne am Obertorvernehmen lassen.

Info

Weisenheim am Sand: Wein & Musik unter den Linden, 21.-24.6., Freitag ab 18 Uhr, Sa ab 16 Uhr, So ab 11, Mo ab 18 Uhr; Infos/Flyer: www.asv-weisenheim-am-sand.de