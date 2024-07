„Bunt, laut und unvergesslich“ soll der Musiksommer werden, versprechen die Veranstalter der beliebten Reihe, bei der in diesem Jahr auch Mika, Pur, Tom Jones, die Pixies und Placebo auf der Bühne stehen. Das Konzert von Pur ist bereits ausverkauft

Immer wieder entzückt vom barocken Ambiente, das mit dem historischen und wunderbar angelegten Schlossgarten eine einzigartige Kulisse für die Sommer-Open-Airs in Schwetzingen schafft, pilgern stets tausende Gäste zu „Musik im Park“ und genießen die sommerlichen Musiknächte. Zum 15. Mal rocken von 1. bis 10. August internationale Stars die Freilichtbühne im Schlossgarten. „Bunt, laut und unvergesslich“ soll der Musiksommer werden, versprechen die Veranstalter der beliebten Reihe, bei der in diesem Jahr Mika, Pur, Tom Jones, Giovanni Zarrella, die Pixies und Placebo auf der Bühne stehen. Das Konzert von Pur ist bereits ausverkauft, für die anderen Konzerte gibt es noch Karten.

Eröffnungskonzert von Mika

Zum Auftakt am 1. August spielt Mika, dessen einzigartige Stimme auf Anhieb an Freddy Mercury erinnert, seine Performance an Prince. Er bricht ungeniert Genregrenzen, mixt Pop, Glamrock und Barock gerne mit einem Schuss Theatralik. Einem breiteren Publikum bekannt wurde der britisch-libanesische Sänger und Songwriter mit dem Song „Grace Kelly“, mittlerweile hat er mehr als 15 Millionen Alben verkauft. Mika pfeift auf den Mainstream und geht seinen eigenen Weg – und das äußerst erfolgreich. Seine Falsettstimme, seine mitreißende und tanzbare Performance sowie die genialen Bühnenshows begeistern das Publikum immer wieder. Die emotionalen Texte des quirligen Engländers über Liebe, Selbstakzeptanz und Individualität lassen dabei tief in seine zarte Seele blicken. Ein paar Tage später am 6. August übernimmt eine lebende Legende die Bühne: Mit „Sex Bomb“ und „It’s not unusual“ feierte der 2006 zum Ritter geschlagene Sir Tom Jones seine größten Erfolge. Trotz seiner stattlichen 84 Jahren kann er sein Publikum immer noch begeistern und mitreißen. Für italienische Lebensfreude sorgt am 7. August Giovanni Zarrella, der 2019 mit „La vita é bella“ sein Solodebüt feierte und 2023 mit „Per sempre“ die Charts stürmte.

Best of Alternativ-Rock

Die Pixies bringen am 8. August eine ganz andere Klangrichtung in den Schlossgarten. Die 1986 in Boston gegründete Indie-Rockband hat mit ihrer Mischung aus ungestümem Rock, Punk und emotionalen Texten das Genre extrem beeinflusst, so die Ankündigung. „Where is my mind?“, der wohl bekannteste Song der Band, war in dem Kultfilm „Fight Club“ zu hören. Mit auf der Bühne stehen die britische Indie-Rockband Picture Parlour und die Sprints, ein Post-Punk-Quartett aus Dublin.

Finale mit Placebo

Zum Finale am 10. August übernimmt das britische Duo Placebo mit Alternative Rock die Bühne. Mitte der 1990er Jahre als Rockband gegründet, sind sie mit ihrem gegen den Strich gebürsteten, androgynen Stil aufgefallen. Kein Geringerer als David Bowie produzierte ihr zweites Album „Without You I’am Nothing“. Die Band um Sänger Brian Molko wurde zu einem der größten Alternative-Rock-Phänomene. Irgendwann wurde es ruhig um die Band.

Mit „Never Let Me Go“ meldeten sich die Gründungsmitglieder Brian Molko und Stefan Olsdal 2022 als Duo zurück und belegten direkt die Spitze der Charts. Markante Gitarrenriffs, düstere Klanglandschaften, dazu Molkos hohe, näselnde Stimme prägen den typischen Placebo-Sound.

»Musik im Park«, 1.-10.8., Schwetzingen, Schlosspark, Ticket-Hotline: 0621 101011; Info: www.musikimpark.com; Info für Rollstuhlfahrerplätze unter Telefon 07139 547