Von zart-mysteriösen Celesta-Glockenklängen bis zur triumphalen Orchester-Suite: Die Musik der „Harry Potter“-Reihe versetzt in die magische Welt von Hogwarts und ruft Erinnerungen an die Abenteuer von Harry, Hermine und Ron wach.

Das Magical Symphonic & Philharmonic Film Orchestra & Choir treibt mit „The Magical Music of Harry Potter – Live in Concert“ dieses Erlebnis auf die Spitze – indem es nicht nur die Filmmusik an sich präsentiert, sondern auch mit einer Lichtshow und Anekdoten aus erster Hand aufwartet.

Best-of-Programm aus allen Filmen

Dabei werden die besten Stücke aus allen „Harry Potter“-Filmen gespielt, die allesamt von hochkarätigen Komponisten stammen. Der wohl bekannteste im Bunde: John Williams, seines Zeichens nicht nur Komponisten für die ersten drei Filme, sondern auch Schöpfer weiterer unvergesslicher Melodien wie etwa für die „Star Wars“- und „Indiana Jones“-Filme. Doch auch die Schöpfungen seiner Kollegen Patrick Doyle, Nicholas Hooper und Alexandre Desplat sind bei den Konzerten zu hören.

Schauspieler Chris Rankin als Stargast

Mit dabei ist auch ein Stargast: Schauspieler Chris Rankin, der in den Filmen die Figur des Percy Weasley verkörperte, oder Tiana Benjamin, die Angelina Johnson spielte – in Mannheim sind sie sogar beide mit dabei und sprechen über ihre Erfahrungen am Set der Filme.

„The Magical Music of Harry Potter“ – Mo 26.12., 15.30 Uhr, Mannheim, Rosengarten; Mi 28.12., 14 Uhr, Saarbrücken, Saarlandhalle; Do 29.12., 16 Uhr, Ludwigshafen, Pfalzbau; Mo 6.3., 19 Uhr, Neustadt, Saalbau; Sa 18.3., 16 & 20 Uhr, Kaiserslautern, Fruchthalle; Sa 25.3., 16 Uhr, Mainz, Rheingoldhalle; So 26.3., 16 Uhr, Karlsruhe, Konzerthaus; Karten: eventim.de, für MA, MZ und KA auch über reservix.de