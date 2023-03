„Flügel und Datenhandschuhe treffen auf nordische Stimmen, Analog-Synths, Violine, Beatbox und Percussions“, beschreibt der Freiburger Pianist Ralf Schmid sein Projekt Pyanook. Der experimentelle Stil ist spannend – wie das Album „Zas“ beweist.

Es beginnt groovy: Der Freiburger Pianist Ralf Schmid lässt es in „Digital Dervish“ schön swingen und verwischt die Grenzen zwischen akustischen und elektronischen Klängen. Alles fließt sanft ineinander, verschmilzt zum neuen Klangerlebnis, ungewöhnlich, aber doch schön eingängig. Das Album „Zas“ – benannt nach dem griechischen Berg – hat zudem wunderbar geerdete Klavierballaden wie „Soil Music“ und epische Hymnen am Flügel wie „Earthloop“ auf Lager.

Mit ungewöhnlichen technischen Effekten

Mit „Zas“ ist Schmid ein von der ersten bis zur letzten Minute spannendes und überraschendes Album seines pianobasierten elektronischen Pionier-Projekts gelungen, dessen Ausrichtung er im Namen Pyanook zum Ausdruck bringt. Schmid hat wohldosiert mit modernster Technik wie sensorischen Handschuhen gearbeitet, mit denen Klänge während ihrer Entstehung in der Bewegung wie am Mischpult bearbeitet werden können. Und er hat sich namhafte Mitstreiter ins Boot geholt. Das Stück „Eaglefeather“ etwa hebt sich mit den ätherischen, umschmeichelnden Gesängen der Trondheim Voices aus der Masse heraus, und das gut gelaunte, gegen den Strich bürstende „Ultrabright“ adelt Joo Kraus an der Trompete.

Bruch mit Hörgewohnheiten

„Zas“ ist ein ungewöhnliches Album, es fordert und umfängt, zieht tief hinein und berührt. Und immer wieder bricht es geschickt mit Hörgewohnheiten und verbindet effektvoll und erstaunlich stimmig musikalische Sphären, die eigentlich als gegensätzlich gelten. Schmid selbst ist mit „Zas“ mehr als glücklich: Das Album erfülle ihm den Traum, sein Pyanook-Solo-Set und die darin entwickelten Tools „in Kollaborationen auszuloten“. Es sei Musik aus seinem Innersten, „kompromisslos, persönlich, detailverliebt und in der Interaktion mit meinen Mitmusikerinnen und Mitmusikern zum Leben erweckt“.

Pyanook: „ZAS“, VÖ 10.2.23 auf CD (19,99 Euro), Vinyl (26,99 Euro) und digital