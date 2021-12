Unvergessen ist der Evergreen „Maria“ aus dem Musical „West Side Story“. Kein Wunder: War doch die Kult-Produktion selbst war rekordverdächtig erfolgreich. Jetzt soll eine Neuauflage die Kinokassen klingeln lassen.

Shakespeares „Romeo & Julia“ an der Upper East Side: Mit dieser Abwandlung der wohl leidenschaftlichsten Liebe überhaupt lockte das Musical „West Side Story“ in den 60er-Jahren Millionen in die Theater und heimste in der Kino-Version gleich zehn Oscars ein.

Zwei Größen in großen Fußstapfen

Große Fußstapfen sind es, in die zwei der Größten treten. Regie-Ikone Steven Spielberg („E.T.“, „Zurück in die Zukunft“) und Drehbuchautor Tony Kushner („Angels in America“) nehmen sich dem 1957 uraufgeführten Stück aus der Feder von Leonard Bernstein (Musik), Stephen Sondheim (Liedtexte) und Arthur Laurents (Buch) an – und schaffen damit laut Kritiken ihre ganz eigene Identität.

Der Bandenkrieg zwischen den „einheimischen“ Jets sowie den puerto-ricanischen Sharks spielt sich in imposanten Bildern ab. Die mitreißend und bunt inszenierten Tänze bilden einen unbeschwerten Gegenpart zu den tristen, vom Krieg geprägten Straßenzügen und dem schwelenden Konflikt zwischen den Ethnien.

Liebe auf den ersten Blick

Ein Triumph ist das erste Treffen und die Gefühle der beiden Hauptdarsteller. Ihre Liebe auf den ersten Blick fühlt der Zuschauer, ebenso wie ihre Verzweiflung darüber, dass sie ihre Familien spaltet. Klassisch bleibt es auch musikalisch – der Original Soundtrack dürfte nicht nur Kenner begeistern.

Info

West Side Story, 2021, 155 Min., FSK ab 12, von Steven Spielberg, Drehbuch Tony Kushner, mit Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose, David Alvarez, Rita Moreno