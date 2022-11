Es gilt als eine der härtesten Kampfsportarten überhaupt: Muay Thai, in Deutschland bekannt als Thaiboxen. Bei der Fight Night Mannheim demonstrieren die Kämpferinnen und Kämpfer, was es mit dem Sport auf sich hat – und das bereits zum 15. Mal.

Geplant sind 20 Kampfpaarungen im Muay Thai sowie nach K1-Regeln in allen Gewichts- und Altersklassen. Höhepunkt sind dabei laut dem Ausrichter – der Verein Thai-Bombs Mannheim – zwei Lokalderbys: Paolo D’Antoni (Studio 68 Heddesheim) wird es in der Klasse bis 67 Kilogramm mit dem Heidelberger Fighter Carlos Guerreira zu tun bekommen. In der Klasse bis 75 Kilogramm wird Edon Avdili (Elite Fight Academy Ludwigshafen) auf Mike Kevani (Studio 68 Heddesheim) treffen. „Beide Kämpfer verfügen über gehörige Power in den Fäusten und Füßen, was einen spannenden K1-Kampf verspricht“, so der Veranstalter. Alle vier Kämpfer seien dem Mannheimer Publikum bekannt und schon mehrmals bei der Fight Night Mannheim dabei gewesen – nun treten sie zum ersten Mal gegeneinander an.

Auch bei den Kämpferinnen darf sich das Publikum auf starke Kampfpaarungen freuen. Sarah König (Thai-Bombs Mannheim) wird sich in der Klasse bis 54 Kilogramm mit Marie Karangwa (Turtles Gym Bonn) das Ringgeviert teilen. Ein Kampf, der starke Techniken und hohes Tempo verspricht.

„Fight Night Mannheim – Here to stay“: Sa 26.11., Mannheim, GBG Halle, 19 Uhr, weitere Infos unter fight-night-mannheim.com, Tickets: www.reservix.de