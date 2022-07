Wer liebt wen? Und warum? Einen bunter Beziehungsreigen mit Irrungen und Wirrungen präsentiert Mozarts Oper „Cosí fan tutte“. Heute feiert eine Inszenierung des Mannheimer Nationaltheaters im Schwetzinger Schloss Premiere.

Werden Ehen wirklich im Himmel geschlossen? Ist Monogamie eine Herzenssache? Ferrando und Guglielmo, zwei junge, sehr verliebte Offiziere, sind sich sicher: auf ihre Bräute – die Schwestern Dorabella und Fiordiligi – ist Verlass. Doch Berufsskeptiker Don Alfonso, ihr ehemaliger Lehrer, streut Zweifel. Also will man die Treue der beiden Damen auf die Probe stellen: Schnell wird ein Krieg erfunden, in den Ferrando und Guglielmo angeblich ziehen müssen.

Unter zärtlichstem Wehklagen nimmt man Abschied, doch die beiden Offiziere kehren, als bärtige Orientalen getarnt, umgehend zurück, um die beiden Frauen nun „über Kreuz“ zu bestürmen: Guglielmo macht sich an Ferrandos Verlobte Dorabella heran, Ferrando an Fiordiligi. Dorabella, deren erotischer Pragmatismus von der Kammerzofe Despina tatkräftig unterstützt wird, knickt als erste ein. Fiordiligi dagegen steht „wie ein Felsen“ zu ihrem Guglielmo, der diese Treue freilich gar nicht verdient, und wird erst schwach, als Ferrando mit Selbstmord droht, falls er nicht erhört werden sollte ...

Untreue und Pathos in anmutige Musik gekleidet

Lange, bevor von Polyamorie überhaupt die Rede war, würzten Mozart und sein Librettist Lorenzo da Ponte den Diskurs der Empfindsamkeit mit einer satten Prise rationalistischer Ernüchterung. Die Oper „Così fan tutte“, 1790 in Wien uraufgeführt, ist das wohl zynischste Produkt ihrer Zusammenarbeit. Was Mozart indes nicht daran hinderte, diese Infragestellung des bürgerlichen Liebes- und Treuekonzepts in anmutigste Musik zu kleiden. Die Wehmut des Abschieds, die Albernheit der Maskerade, Dorabellas aufgesetztes Pathos („Smanie implacabile“) und Fiordiligis wahrhaftiges inneres Ringen („Per pietà, ben mio“) sind in jeweils bestechender Weise gestaltet.

Erotische Konstallationen im Spiegelbild

Inszeniert wird dieses psychologische Kammerspiel, das am Ende vier Verunsicherte und zutiefst Zweifelnde zusammenführt, von Tatjana Gürbaca. Wie erste Szenenfotos verraten, betont die Regisseurin optisch das Spiegelbildliche in den erotischen Konstellationen – und damit auch das Willkürliche, Beliebige, in der Partnerwahl. Der in Ungarn geborene Dirigent Gábor Káli hat die musikalische Leitung der Produktion, mit der das Nationaltheater Mannheim im Schwetzinger Schlosstheater gastiert.

Mozart: „Così fan tutte“ – Premiere: Do 14.7., 19 Uhr, Schwetzingen, Schloss, Rokokotheater, weitere Termine: 18., 21., 25. und 27.7. jeweils um 19 Uhr, Karten: 0621 1680150, nationaltheater-mannheim.de