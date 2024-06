Das Licht geht aus. Ein erschrecktes Raunen geht durch das Publikum im Saal, in dem sich gerade noch festlich gekleidete Menschen an wunderbar gedeckten Tischen auf ein feines Menü gefreut haben. Plötzlich ein Knall. Die Spannung im Dunklen wird unerträglich. Als das Licht angeht, gibt es eine Leiche im Saal. Was ist geschehen? Die Tür ist verriegelt, niemand konnte und kann den Raum verlassen. Der Mörder ist im Saal und es wird ein langer Abend werden, bevor der letzte Gang des Gala-Dinners serviert und der Mord gemeinsam mit dem Publikum aufgeklärt werden kann ...

Die Mischung aus Mysterium, Nervenkitzel und Genuss zieht eine breite Zielgruppe an und auch in der Region sind diese Dinnershows oft lange im Voraus ausgebucht. Wir haben daher jetzt schon mal in den Programmen der Veranstalter gestöbert und interessante Showkonzepte entdeckt, die zum Teil ab September oder im kommenden Jahr beginnen, aber bereits jetzt gebucht werden können.

Asiatisch, artistisch

„Kriminal-Dinner“, ein Veranstalter dieser interaktiven Theaterabende, erweitert seine Menükarte im kommenden Jahr um ein weiteres Programm: ein „Varieté-Dinner“. Die Gäste erleben die Darbietungen von vier internationalen Artisten in einem Programmmix aus Comedy, Artistik und Tanz zu asiatischer Küche (Do 30.1.25, 19 Uhr, Neustadt, Festsaal, Hambacher Schloss; Sa 1.2., 19 Uhr, So 2.2., 17 Uhr Bad Dürkheim, Mercure-Hotel; Termine und Karten: das-kriminal-dinner.de/krimidinner-theaterstuecke/

das-variete-dinner

oder bei den bekannten Vorverkaufsstellen.

Klassisch kriminell

Das klassische Format, die „Krimi-Dinnershow“, die auf kulinarisch hohem Niveau kribbelige Spannung und mindestens einen Mord verspricht, gibt es in vielen Varianten und an unterschiedlichen Orten: Ob „Mord auf dem Atlantik“, „Blutbad im Gemeinderat“, „Mord im Vereinsvorstand“, ein „Alpenkrimi“ inklusive „Knödelmord“ oder der „Polterabendkiller“, der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt (Themen, Termine, Preise für die Orte Kaiserslautern, Neustadt, Mannheim, Heidelberg, Karlsruhe und Bad Dürkheim online: www.das-kriminal-dinner.de/krimidinner-tatorte).

»Mamma Mia« im Landschloss

In Zweibrücken veranstaltet das Landschloss Fasanerie ab Oktober wieder seine „Kultgenuss“-Menü- und Showabende. Dort sollen auch Freunde schwedischer Popkultur auf ihre Kosten kommen, wenn die Musik von Abba erklingt. Bei „Abba Royal – The Tribute-Dinnershow“ (12./13.10., Einlass 19 Uhr) garniert die Fasanerie-Küche die Lieder, die das Original-Quartett damals zu Superstars gemacht haben, mit einem besonderen Vier-Gänge-Menü. Die Gäste dürfen gern passende Kleidung anziehen – der beste Abba-Look wird laut Ankündigung prämiert

Weitere Themen in der Zweibrücker Fasanerie: Krimi-Spannung und„Weihnachtszauber“; Infos zur Reservierung, den Terminen und Preise unter Telefon 06332 9730 oder online unter www.worldofdinner.de (zuzüglich Vorverkaufsgebühr), Info: www.landschloss-fasanerie.com/de/kultgenuss-events

Auch im Schloss Edesheim feiern die Dinnergäste die Hits der schwedischen Erfolgsband in der „Abba-Royal – The Tribute-Donnershow“, (Do, Fr 5., 6.12., Einlass 19 Uhr, etwa 3,5 Stunden), garniert von einem festlichen Mehr-Gang-Menü. Spannendes Krimitheater im Hause Asthonburry bei „Der Teufel der Rennbahn“ (Do 17.10. und Do 14.11., Einlass: 18.45 Uhr) oder Gruseliges bei „Jack the Ripper“ (Do 31.10., Einlass 19 Uhr) findet hier einen schaurig-schönen Rahmen für die Show. Themen, Termine, Preise unter Telefon 06323 94240 und im Internet: www.schloss-edesheim.de