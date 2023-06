Ein Gitarristen-Duo, das sich dem Flamenco über die Folklore hinaus angenommen hat, drei echte Blues-Liebhaber und eine Sizilianerin, die in Berlin lebt, und in Landau ihr neues Album vorstellt: Die sommerliche „Montagsreihe“ in Landau beginnt.

Auch in Andalusien, das als Mutterland des Musikstils gilt, haben diese beiden Flamenco-Gitarristen aus Deutschland viel Applaus eingeheimst – auf Youtube zeigt Café del Mundo ein Video des Auftritts. Am Montag, 14. August, 20 Uhr, spielen Jan Pascal und Alexander Kilian im Innenhof des Frank-Loebschen Hauses in Landau. Das Duo nimmt mit seinem leidenschaftlichen und präzisen Spiel das Publikum schnell gefangen und verweist auf eine beeindruckende Liste von Konzerten, etwa im Zusammenspiel mit dem Royal Philharmonic Orchestra aus London.

Der Auftritt der weitgereisten Gitarristen, die den Flamenco aus der Folklore-Ecke herausholen wollen, wird bereits der Abschluss der kleinen Montagsreihe sein, die am 17. Juli startet und seit Jahren fester Bestandteil des Landauer Kultursommers ist.

Etta Scollo mit ihrem Album „Ora“

Doch von Beginn an: Zum Auftakt der Reihe am 17. Juli wurde das Etta Scollo-Trio engagiert. Scollo hat ihr neues Album „Ora“ mit dreizehn sehr unterschiedlichen Tracks veröffentlicht. Jedes Lied hat einen eigenen Rhythmus. Etta Scollo, die aus Sizilien stammt und in Berlin lebt, hat dazu erneut Gedichte vertont und Eigenes hinzugefügt.

Wichtige Momente ihres Lebens sowie gesellschaftliche Themen, die sie beschäftigen, hätten sie ebenso zu ihren Songs inspiriert wie der Wunsch, „im Moment“ leben zu können, im Augenblick des Erlebens, erläutert die Künstlerin in einem Interview mit Radio Berlin-Brandenburg.

Balkan Grooves und Blues-Konzert

Das Quartett Radio Rumeli, das am Montag, 24. Juli, nach Landau kommt, interpretiert laut Ankündigung Musikstücke vom Kaukasus bis nach Andalusien und bietet „Balkan Grooves mit Herz und Seele“. Bluesfreunde merken sich den 31. Juli vor, wenn Abi Wallenstein und Ludwig Seuss mit Hans Steinbacher (Bluesharp) auftreten, der Mitglied in der Südpfälzer Bluesband Sixpack ist. Am 7. August präsentiert dann die Gruppe I Liguriani in Landau Lieder im Dialekt der italienischen Region Ligurien.

Info

Montagsreihe, Landau, Frank-Loebsches-Haus, Innenhof, ab 17. Juli,

20 Uhr, Karten auch online:,

reservix.de, weitere Info unter www.kulturzentrum-altstadt.de