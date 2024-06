Am Samstag, 29. Juni, lädt die Stadt Mannheim ab 11 Uhr zu „Monnem Bike – das Festival“ in die Innenstadt ein. Versprochen werden „spektakuläre BMX-Shows“, dazu Workshops, ein Bühnenprogramm sowie ein „Rad-Salon“, der auch Trends aufzeigt.

Geplant sind auch eine „Rad-Parade“, die nach Ludwigshafen und zurück führt. Ein Teil der Innenstadt werde zudem zur Spiel- und Spaßfläche, so die Veranstalter.

„Monnem Bike widmet sich einen ganzen Tag lang den Themen nachhaltige Mobilität und Erlebnis- und Aufenthaltsqualität in der Stadt. Im Mittelpunkt steht dabei das Fahrrad, das in Mannheim vor über 200 Jahren erfunden wurde. Mehr als 50 Mitwirkende bieten ein spannendes Programm an verschiedenen Show- Points und über 30 Mitmach- und Infoständen“, fasst die Ankündigung der Stadt Mannheim das Programm ab 11 Uhr zusammen.

Musik erklingt auf der Bühne von Radio Regenbogen am Paradeplatz bis 21 Uhr. „Die dortige Chillout-Area mit gastronomischem Angebot ist ein guter Ausgangspunkt, um das Festivalprogramm zu entdecken“, teilen die Organisatoren mit. Die Kunststraße halte zwischen N1/O1 und N5/O5 einige Programmhöhepunkte bereit: Erfahrene BMX-Fahrerinnen und -Fahrer zeigen dort ihre Tricks. Am „Showpoint 3“ (N3/N4) wird auch der achtfache Rekordweltmeister im Einer-Kunstradfahren der Herren, David Schnabel, erwartet (12, 14 und 16 Uhr). Außerdem zeigt dort Janna Wohlfahrt Einradjonglage (13, 15 und 17 Uhr). Im Anschluss an die Shows habe das Publikum die Möglichkeit, an Workshops teilzunehmen: „Leihräder stehen dafür bereit“.

Hochrad-Führerschein und Straßenkünstler

Zudem können Besucher auf der Monnem Bike einen „Hochrad-Führerschein“ erwerben. Der ADFC veranstaltet einen Markt für gebrauchte Räder.

Straßenkünstler treten am Münzplatz beim Quartier Q 6/Q 7 auf. Die verlängerte Jungbuschstraße wird zum „Spielraum Stadt“ mit Mitmachangeboten und Informationen mitten auf der Fahrbahn.

Der „Radsalon“ auf den Kapuzinerplanken ist eine Open-Air- Messe für Fahrräder, auch Trends werden aufgezeigt. Auf dem Marktplatz startet um 17 Uhr die 15. Mannheimer Radparade. Die polizeilich abgesicherte Tour geht nach Ludwigshafen und zurück (Rückkunft gegen 19 Uhr am Paradeplatz).

Monnem Bike – das Festival, Sa 29.6., 11-22 Uhr, Innenstadt, Bühnenprogramm auf dem Paradeplatz (offizielle Eröffnung 14 Uhr), Programm: www.monnem-bike.de