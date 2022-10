Festliche Lichter im Zeichen des Mondes – den Japanischen Garten Kaiserslautern können Besucher nun in ganz besonderer Weise beim Tsukimi Mondfest von Donnerstag bis Samstag, 6. bis 8. Oktober, erleben.

Jeweils von 19 bis 22 Uhr wird der Garten bei diesem japanischen Mondfest rund um die Teiche und den Wasserfall stimmungsvoll illuminiert. Daneben wird den Besuchern aber auch ein vielfältiges Programm geboten. So gibt es ein Konzert mit Querflöte (Atsuko Futakuchi) und Gesang (Sophie Miyo-Kersting), das wiederum Pianistin Sachiko Furuhata moderiert. Rhythmisch wird es beim Taiko-Trommelkonzert, und bei einer Vorführung zeigen Kendo-Kämpfer ihr Können. Das Stelzentheater „Die Nachtschwärmer“ der Gruppe Circolo fasziniert derweil auch mit kunstvoll leuchtenden Gewändern. Achtung: Bei Regen fällt die Veranstaltung aus.

Zum 25. Geburtstag des Veranstalters – der Verein Japanischer Garten Kaiserslautern – lädt dieser außerdem zum Lesespaziergang mit Madeleine Giese und Rainer Furch am Sonntag, 9. Oktober, ein. Der Pfalztheaterschauspieler und die Autorin – bekannt auch als Duo Wortlaut – führen die Besucher mit Poesie, Prosa und Hintergrundgeschichten von „Buddhas Füßen“ über den Berggarten, entlang der faszinierenden Wasserlandschaften, bis hin zum in Deutschland wohl einzig originalen japanischen Teehaus am Koi-Teich, wo dann zum Abschluss mit einer Tasse Kirschblütentee auf den Jubilar angestoßen wird. Es gilt eine Höchstteilnehmerzahl von 45 Personen, eine verbindliche Anmeldung ist erforderlich.

Tsukimi Mondfest, Do-Sa 6.-8.10., 19-22 Uhr; Lesespaziergang am So 9.10., 11 Uhr, Anmeldung mit Vorkasse (regulär 25 Euro, Vereinsmitglieder 15 Euro) unter info@japanischergarten.de. Weitere Infos: www.japanischergarten.de