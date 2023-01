Der Johannitergarten in Mußbach, die Belz in Wachenheim, der Schloßberg in Bolanden, der Bräunersberg in Ottersheim und die Blücherhöhe in Edenkoben zählen mit rund einem Hektar zu den kleinsten Einzellagen in der Pfalz.

In Edenkoben liegt der Mini-Weinberg mitten in einem Neubaugebiet, ist aber nach wie vor als landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen. Die Häuser wurden drumherum gebaut.

August Glesius und sein Sohn Hermann kümmerten sich jahrzehntelang um die Einzellage, bauten als Weingut Glesius-Bonn Riesling, Gewürztraminer und Ruländer (Grauburgunder) an, was bereits auf die Vielfalt der Anbaumöglichkeiten im Kleinen hinweist. Heute ist die Mini-Weinlage eingefriedet. Am Zaun wachsen Tafeltrauben: die pilzwiderstandsfähige Sorte Muscat Bleu. Der Weinberg ist flach, eine natürliche Begrünung erfreut das Auge.

Zwölf Reihen Riesling

Pächter ist heute der Edenkobener Weinbautechniker Heiko Heymanns, der den kleinen Weinberg 2006 übernommen hat. Schon weit früher war Hermann Glesius an den damals 17-jährigen Heymanns, der im ersten Jahr seine Weinküferausbildung bei der Genossenschaft machte, mit dem Rat herangetreten, Praxis in der Feldarbeit zu sammeln. Der Küfer-Azubi fackelte nicht lange und bewirtschaftete unter Anleitung von Glesius seinen ersten Weinberg auf der Blücherhöhe. Die zwölf Reihen, die noch keine 300 Liter Wein ergeben, sind inzwischen nur noch mit Riesling bestockt. Die 24-jährigen Reben scheinen sich auf dem Boden aus Sand und Lehm wohlzufühlen. „Hier herrscht ein passendes Mikroklima, es ist warm, mit wenig Wind, das wirkt sich positiv auf den Wasservorrat aus“, erklärt Heymanns.

Familienweingut mit Faible für Spätburgunder

Das Edenkobener Weinhaus Heymanns ist ein recht neuer Familienbetrieb. Heiko Heymanns: „Seit der Ernte 2011 haben wir begonnen, erlesene Trauben zu hochwertigen Weinen selbst auszubauen. Ein besonderes Faible haben wir für den Spätburgunder. Eine Traube mit unglaublich vielen Facetten.“ Gleich den ersten geernteten Spätburgunder, eine Auslese, legte der Winzer ins Barriquefass im Weinkeller des Weinguts Glesius und damit den Grundstein für Flaschenweine. Das Angebot umfasst heute neben Weiß- und Rotweinen auch Brände sowie Traubensäfte.

Ehefrau als Quereinsteigerin dabei

Heymanns Frau Johanna ist Quereinsteigerin. „Als gelernte Pädagogin aus dem Frankenland hatte ich anfänglich mehr mit dem Weingenuss als mit dem Anbau hochwertiger Trauben und Weine zu tun“, bekennt sie schmunzelnd. „Aber sehr schnell fand ich Gefallen daran, mit meinem Mann gemeinsam in der Natur, in unseren Weinbergen, zu arbeiten.“ Zur Zeit kümmere sie sich vor allem um den Nachwuchs und den Verkauf. Vielleicht führen die Söhne Elian, Rafael, Louis und Joel und Töchterchen Lotta das Weinhaus fort und erhalten so auch die winzige Einzellage in der Blücherstraße.

Flacher Wingert auf 150 Metern über Normalnull

Die ein Hektar große Einzellage liegt in Edenkoben 150-155 Meter über Normalnull und hat die Hangneigung „flach“. Sie gehört zur Großlage Schloss Ludwigshöhe und verfügt über sandige und lehmige Böden. Der Name der Einzellage geht auf Gebhard Leberecht von Blücher zurück, der von 1742 bis 1819 lebte und ein Gegenspieler Napoleons war. Das Gefecht im nahe gelegenen Kirrweiler am 28. Mai 1794, bei dem er im Blitzangriff die Franzosen besiegte, machte den Oberst eines preußischen Husarenregiments zum General.