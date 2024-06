Obermoschel, die kleinste pfälzische Stadt, feiert in diesem Jahr das 675. Jubiläum der Verleihung der Stadtrechte. Zurück in die Epoche des Mittelalters versetzt jetzt das Mittelalterliche Spectaculum auf der Moschellandsburg.

Auf dem Landsberg haben Wikinger, Kreuzfahrer und Ritter ihre Reiselager aufgebaut. Kaufleute betreiben ihre Handelsposten und Knochenschnitzer und Perlendreher zeigen ihr ausgefallenes Handwerk. Vor den Augen des Publikums üben sich Recken im Gebrauch ihrer Waffen, und die Feldschlacht zieht an beiden Tagen das Volk in ihren Bann. Spannend wird es auch, wenn sich die Bogenschützen beim Turnier am Samstag messen. Gäste können sich selbst im Bogenschießen oder im Axtwerfen versuchen, und für Kinder gibt es ein kniffliges Rätsel, dessen Lösungsbuchstaben auf dem Gelände verteilt sind.

Vom Lager aus geht es in die alte Veldenzerburg, wo sich im großen Burghof Gaukler, Spielleute und Geschichtenerzähler präsentieren. Hier ist auch für Speis’ und Trank gesorgt. Am Samstagabend steht die brachiale Gruppe Tamburo Bant Skaldar auf der Bühne, und nach Einbruch der Dunkelheit zeigen Feuerspucker und Tänzerinnen ihr Können.

Mittelalterliches Spectaculum: 8./9.6., Sa 11-24 Uhr, So 10-19 Uhr, Eintritt 9 Euro (Wochenendticket 16 Euro ), Kinder und Gewandete 5 Euro (8), bis Schwertmaßgröße Eintritt frei. Infos: www.burgverein-obermoschel.de/mittelaltermarkt