Gute Weine, leckere Speisen und viel Live-Musik: Drei Tage lang wird in Pirmasens gefeiert, wenn von Freitag bis Sonntag, 4. bis 6.11., der Novembermarkt lockt. Zudem öffnen die Einzelhändler am verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr ihre Tore.

An allen drei Tagen werden Winzer aus der Pfalz und von der Nahe ihre Weine im beheizten Weinzelt ausschenken. Dort wird auch viel Live-Musik geboten: Nach der offiziellen Eröffnung am Freitagabend, 19 Uhr, sorgt die Band Calm & Exciting mit einer Mischung aus Schlager, Rock und Pop für Stimmung. Am Samstagabend ab 19.30 Uhr ist die Band From da Soul am Start, die eine Show aus Soul, Funk und Pop bietet. Am Sonntagmorgen unterhält das Caféhaustrio ab 11 Uhr die Brunch-Gäste mit Jazz, ab 15 Uhr übernimmt dann die Formation 3 Of Us, die Rock-, Pop- und Folksongs der 60er- und 70er-Jahre, aber auch Hits aus aktuellen Zeiten präsentiert.

Schlossstraße wird zur Schlemmermeile

In der Schlossstraße kann geschlemmt werden: Sie wird an den Festtagen zur Schlemmermeile, in der Fisch- und Grillspezialitäten sowie süße Speisen angeboten werden. Für die jungen Besucher gibt es ein Bungee-Trampolin sowie ein Kinderkarussell. Ein besonderer Blickfang ist das 32 Meter hohe Riesenrad, das sich vor der Pfarrkirche St. Pirmin dreht, und das am Abend mit tausenden energiesparenden LED-Lichtern beleuchtet wird.

Licht-Kunst-Konzert in der Kirche

Am Fr/Sa 4./5.11. gib es außerdem in der Kirche St. Pirmin jeweils um 18, 19 und 20 Uhr ein Licht-Kunst-Konzert, wobei der Erlös der Aktion für den Wiederaufbau im Ahrtal bestimmt ist. Zudem ist an den Novembermarkttagen das Stadtmuseum Altes Rathaus jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet, wo die Ausstellung „Wald, Schloss, Schuh“ über die Geschichte von Pirmasens sowie die Sonderschau „Der Wasgenwald: Waldbilder, Märchen und Idyllen“ zu sehen ist.

Novembermarkt: Fr bis So 4. bis 6.11., Pirmasens, Öffnungszeiten Weinzelt: Fr 18-24 Uhr, Sa 11-24 Uhr, So 11-18 Uhr, www.pirmasens.de