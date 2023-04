Die Musik, so klingt es aus seinen Interviews, ist früh zu Johannes Oerdings „Plan A“ geworden. Den „Plan B“ – der Sänger studierte Betriebswirtschaftslehre – hat er nie wirklich gebraucht. Er schaffte den Riesensprung von der Schülerband zum Popstar.

„Plan A“ heißt nun auch Johannes Oerdings aktuelles Album, das er nach Hallenkonzerten in diesem Sommer auf Open-Air-Bühnen in Mannheim, Karlsruhe und Saarbrücken vorstellen wird. Der sehr erfolgreiche Singer-Songwriter trifft offenbar nicht nur mit seinen Liedtexten und seiner Stimme, sondern auch mit seinen Auftritten ohne Band den Nerv seines Publikums, etwa wenn er als Gastgeber der Fernsehshow „Sing meinen Song“ fungiert oder als Juror in der ebenfalls erfolgreichen Casting-Sendung „The Voice of Germany“ mitwirkt.

Heimatverbunden bis heute

Geboren 1981 im westfälischen Münster, wuchs Oerding in Geldern-Kapellen am Niederrhein mit vier Geschwistern auf. Als Pfadfinder spielte er Gitarre am Lagerfeuer. Und noch heute hält der Wahl-Hamburger diese Kontakte in seine Heimat, wie die Dokumentation „Träumer. Macher. Oerding!“ zeigt, die noch bis 25. Juni in der ARD-Mediathek zu sehen ist.

Auftritte im Vorprogramm erfolgreicher Bands bereiteten dem Vollblutmusiker Johannes Oerding letztendlich den Weg zum Erfolg. Seit dem Erscheinen seines Debütalbums „Erste Wahl“ (2009) habe es für den Künstler in den „Offiziellen Deutschen Charts“ denn auch nur eine Richtung gegeben: „Aufwärts“, wie deren Macher, die Firma GfK Entertainment, es formulieren. Der Singer-Songwriter hat 2019 mit „Konturen“ in den Charts seine Nummer-eins-Premiere gefeiert. „Plan A“, das laut Oerding sein bislang persönlichstes Album ist, ging auf Anhieb nach oben.

Termine: Do 22.6., 19.30 Uhr, Zeltfestival Mannheim, Maimarktgelände, eventim.de; Sa 1.7., 19.30 Uhr, Karlsruhe-Rheinstetten, Messestraße, reservix.de; Fr 7.7., 19 Uhr, Saarbrücken, E-Werk, www.garage-sb.de