Kinder werden sich freuen: Ihr Zeichentrick-Star kommt live auf die Bühne. „Peppa Pig“ spielt nämlich jetzt auch in einem Musical die Hauptrolle. Und das wiederum wird unter anderem auch in der Pfalz, nämlich in Eisenberg, gezeigt.

Dieses Schwein ist ein Star: Viele Kinder lieben die Zeichentrickserie „Peppa Pig“, in Deutschland als „Peppa Wutz“ bekannt. Das Theater auf Tour aus Darmstadt kommt – geht alles nach Plan – in diesem Jahr auch nach Eisenberg.

Peppa und ihre Familie sind in der Inszenierung als große Handpuppen auf der Bühne zu sehen – offen geführt von dunkel gekleideten Frauen und Männern, die nicht nur singen und tanzen, sondern das Geschehen mit ihrer Mimik für das junge Publikum auch ein Stück weit verstärken.

Peppa feiert Geburtstag

Die Geschichte handelt von Peppas Geburtstag. Auch ihr kleiner Bruder möchte Mama und Papa Wutz bei den Vorbereitungen für die Überraschungsparty helfen, während das Schweinemädchen noch schläft. Peppa wird an diesem Tag so einige Überraschungen erleben. Zum Programm der Feier auf der Bühne gehört eine Schatzsuche, und dann taucht auch noch ein unerwarteter Gast auf.

Empfohlen für Kinder ab drei Jahren

Die Musicalmacher empfehlen ihre Produktion für Kinder ab drei Jahren. Das Publikum wird mehrfach aufgefordert, etwa durch lautes Rufen das Geschehen auf der Bühne zu unterstützen. Die Kinder werden außerdem gebeten, kleine Papphütchen mitzubringen, die sie – sobald auf der Bühne Peppa Pigs Ehrentag gefeiert wird – aufziehen sollen. Zu diesem Zweck müssen Eltern nicht zwangsläufig ins Kaufhaus gehen. Aus weichem Karton – verschiedene Anleitungen gibt es etwa auf Youtube – lässt sich eins basteln, das dann angemalt und mit Kügelchen aus Krepppapier oder Glitzersteinchen verziert werden könnte.

Info:

„Peppa Pig – Die Überraschungsparty“, Altersempfehlung des Theaters: ab 3 Jahren – So 20.3., 15 Uhr, Hockenheim, Stadthalle, Karten/aktuelle Infos: www.stadthalle-hockenheim.de; So 3.4., 14.30 Uhr,

Eisenberg, Ev. Gemeindehaus, Karten: www.backstage-event.de;

Di 25.10., 16.30 Uhr, Karlsruhe-Neureut, Badnerlandhalle, Karten hierzu: www.reservix.de