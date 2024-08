Die 10. Schlosslichtspiele Karlsruhe verbinden ab 15.8. berauschende Bildopern an den Schloss- und anderen Gebäudefassaden mit ernsten Themen: Das große Festival des Sehens und der medialen Bildmagie, das in den letzten Jahren ein Millionenpublikum gefesselt hat, befasst sich unter dem Titel „Everybody counts“ („Jeder zählt“) mit Recht, Freiheit und Demokratie. Zu Stichpunkten der Dringlichkeit aus der aktuellen Weltlage kommt als Anlass für diese Themenwahl das 75. Jubiläum des Grundgesetzes.

Um das Schloss als „Haupt-Leinwand“ werden unter der Überschrift „Media art is here“ auch umliegende Bauwerke zu Schauplätzen von Installationen, Perfomances und Illuminationen. Insgesamt bündelt das Festival 35 Shows, die bis 15.9. an 16 verschiedenen Orten zu erleben sind, zu einem wahren Bilderrausch.

Drei neue Shows sind als Preisträger des BBBank-Awards, ausgeschrieben zum Thema „Recht“, am Schloss zu sehen. Den ersten Preis erhielt Julia Shamsheieva für „Liberty Enlightening the World“ und ihre Reise durch eine faustische Welt. Der zweite ging an das Studio Julian Hölscher für „Letters of Liberty“ zum Erwachen der Demokratie. Platz drei: „Discourse“ von John Tettenborn (RESORB) und Kourtney Lara Ross. Sie lassen abstrakte Wesen zeigen, wie Demokratie funktionieren kann.

Mit dem dm-Award „connecting worlds“ geht ein weiterer Preis an das „Overlapping Studio“. Ihr Werk „Particles Ensemble“ ist eine interaktive Medieninstallation, die die Fassadenprojektion und das Geschehen auf dem Schlossplatz verschmelzen lässt: Infrarotsensoren scannen die Bewegungen des Publikums in den beleuchteten Bereichen zwischen den Springbrunnen und verwandeln sie in tanzende Partikel auf der Fassade.

Von Anfang an dabei: das ungarische Künstlerkollektiv Maxin10sity, das mit „Unforgot10 Chapters“ Elemente seiner gefeierten Produktionen aus zehn Jahren zu einem neuen Werk verarbeitet hat. Am Mi 28.8. werden zudem alle bisherigen Produktionen der Ungarn an einem Abend zu sehen sein.

In „Arrrtt. I GG“ setzen sich Veronika Biebrich, Verena Stella Gompf und Nikolau Völzow (mit Unterstützung von Alistair Hudson) mit dem Grundgesetz auseinander. Ihr Beitrag visualisiert den Prozess der kontinuierlich den gesellschaftlichen Gegebenheiten angepassten Deutung und Beurteilung des Grundgesetzes.

Am 17. August findet der Umzug in die Zukunft in der Innenstadt statt, eine bunte, künstlerisch-kreative Parade mit Musik und Message – eine Demonstration für das „Recht auf Zukunft“. Zum Antikriegstag am 1.9. präsentiert „Antiwarcoalition.art“ ein Programm mit Teilen des internationalen Kunstprojekts „Sense of Safety“ und einer Ausstellung im Yermilov Center im ukrainischen Charkiw. Dieses Screening stellt eine „Brücke der Solidarität“ her zur Stadt und den Gemeinden, die täglich Angriffen ausgesetzt sind.

Schlosslichtspiele Karlsruhe: 15.8.-15.9., vom Einbruch der Dämmerung bis 23.15 Uhr (Do) bzw. 23.30 Uhr (Fr/Sa); www.schlosslichtspiele.info