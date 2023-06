„Die Bäuerin machte für uns Kinder Erdbeereis mit Holunderblüten, dafür schlug sie einfach Rahm mit Zucker steif, hob Walderdbeeren und Holunderblüten unter und stellt die Mischung für eine Stunde in den Tiefkühler“ – ein Traum ...

Gerne erinnert sich Karin Sidak an ihre Kindheit, die sie auf einem Bergbauernhof verbrachte – inmitten unberührter Natur, die den Tisch mit allerlei Leckerbissen bereicherte. Ihre Liebe zum Holunder rühre von dieser Zeit her, betont sie. Jetzt, Jahrzehnte später, hat die Foodbloggerin und ausgebildete Kräuterpädagogin dem Strauch, der so vielseitige Verwendungsmöglichkeiten bietet, ein ganzes Buch gewidmet. Neben Rundum-Wissen über die Pflanze hält es auch allerlei Rezepte parat.

Rückkehr zu den Wurzeln

„Mit den wunderschönen Erntetagen in der Natur kamen die Einfälle wie von selbst“, will sie ihre Leser mit ihrer Begeisterung für den Holunder anstecken und „diesen uralten Sammeltrieb des Menschen“ ansprechen, der eine „langsame Rückkehr zu unseren Wurzeln und zu einem naturnahen Leben“ eröffne.

Holunder findet sich nahezu allerorten. Aber auch wenn die wilden Holunderbüsche nicht immer in wegsamem Gelände zu finden seien, lohne sich die Mühe, ist Sidak sich sicher – schon der „Freude über die kostenlosen, gesunden Gaben aus Wald und Wiese“ wegen.

Von der Blüte bis zur Rinde

In ihrem liebevoll gestalteten und höchst informativen Buch spannt die Autorin den Bogen von Rezept-Klassikern wie in Tropfteig gebackenen Holunderblüten, Holunderblütensirup, Hollerröster oder Hollerbeerensaft bis hin zu kreativen Törtchen mit Holundercurd, Chili con Holunder, eingelegten grünen Holunderbeeren oder Holunderblütenessig. Viele der Leckerbissen habe sie in ihrer „Hexenküche“ mit Blick auf den großen Naturgarten selbst kreiert, betont sei. Aber auch zahlreiche Hausmittel auf Basis von Holunderbestandteilen – von der Blüte bis zur Rinde – wie Tees und Tinkturen, die bei Erkältungskrankheiten und vielen anderen Leiden Linderung versprechen, hat sie zusammengetragen. Und auch Naturkosmetikprodukte lassen sich nach ihrer Anleitung ohne großen Aufwand selbst herstellen.

Rezepttipps

Holunderblütensirup mit Gierschblüten, Ingwer und Zitronenmelisse

Holunder und Giersch blühen zur selben Zeit, es ist also naheliegend, beide Blüten in einem Sirup zu vereinen. Der Ingwer gibt eine leichte Schärfe, die Zitronenmelisse liefert zitronige Frische. Für den Ansatz benötigt man ein Einmachglas mit einem Fassungsvermögen von etwa 4–5 Litern, einen Topf, ein großes Sieb und ein dünnes Baumwolltuch sowie Flaschen mit Schraubverschlüssen zum Abfüllen (kleine Flaschen sind zu bevorzugen, da der angebrochene Sirup schnell verbraucht werden sollte).

Zutaten:

2 Liter Wasser, 1 kg Sirupzucker, 10 Holunderblütendolden, 15 Gierschblütendolden, 8 Scheiben frischer, geschälter Ingwer, 5 Zweige Zitronenmelisse

Zubereitung:

Wasser und Zucker aufkochen, den Zucker völlig auflösen, in das vorgewärmte, sterilisierte Glas gießen und abkühlen lassen. Blüten, Ingwer und Melisse zugeben, gut durchmischen und zugedeckt 24 Stunden durchziehen lassen. Den Sirup durch ein mit Tuch ausgelegtes Sieb in einen Topf abgießen, noch einmal aufkochen und heiß in sterilisierte Flaschen füllen.

Tipp: In dieser Kombination lässt sich auch aromatisiertes Wasser, in der Foodszene „Infused Water“ genannt, zubereiten. Dazu 5 Holunderblütendolden und 5 Gierschblütendolden mit 2 Scheiben Bio-Zitrone in einen 1-Liter-Krug geben, etwas Zucker (nach Belieben) in 1 Liter Wasser auflösen, über die Blüten gießen und den Ansatz über Nacht ziehen lassen, unverdünnt genießen.

Holunderblüten in Proseccoteig

Ein absoluter Klassiker aus Großmutters Küche, in Österreich nennt man sie auch Hollerstrauben, Hollerkrapferl oder Hollerküchle. Für den Backteig gibt es viele Rezepte.

Zutaten:

2 große Eier, 2 EL Zucker, 1/8 l Milch, 1/8 l Prosecco (oder Pfälzer Secco), 200 g glattes Mehl, 10-12 Dolden Holunderblüten (nicht waschen!), Butterschmalz zum Ausbacken

Zubereitung:

Eier und Zucker etwas schaumig rühren, Milch und Secco zugeben und untermischen, zuletzt das Mehl einrühren (der Teig sollte recht flüssig sein). In einer Pfanne so viel Butterschmalz erhitzen, dass dieses etwa 10 mm hoch den Boden bedeckt. Das Fett nicht zu sehr erhitzen, damit der Teig nicht zu dunkel wird. Die Holunderdolden nacheinander in den Backteig tauchen, am Stiel festhalten und etwas abtropfen lassen, dann in die Pfanne mit dem erhitzten Fett geben und goldbraun frittieren (beim Hineinlegen am Stiel nach unten drücken, sodass sie möglichst flach in der Pfanne liegen). Auf Küchenpapier legen, mit Staubzucker bestreut noch warm servieren.

Tipp: Wer für Kinder kocht und Bedenken wegen des Alkohols hat, kann diesen durch perlendes Mineralwasser ersetzen. Da die Blüten jedoch in einer nicht zugedeckten Pfanne frittiert werden, bleibt vom Alkoholgehalt allerdings fast nichts übrig.

Quelle: „Mit Holunder durchs Jahr“