Es ist die Attraktion des Weihnachtsmarktes seit rund zehn Jahren: der fliegende Weihnachtsmann, dargestellt von Falko Traber auf einem Drahtseil in 15 Metern Höhe. Aber die „Weihnachtsstadt“ in Karlsruhe hat noch weit mehr zu bieten.

Traber ist eigentlich Hochseilartist – und das schon in elfter Generation. Auch in diesem Jahr wird er wieder das vorweihnachtliche Marktgeschehen bereichern, bei dem rund 60 Akteurinnen und Akteure an einem Strang ziehen und in einem Gemeinschaftsprojekt die zauberhafte „Weihnachtsstadt Karlsruhe“ entstehen lassen.

Open-Air-Rollschuhbahn

Der Christkindlesmarkt und die von den Stadtwerken organisierte Winterzeit mit der größten mobilen Open-Air-Rollschuhbahn Deutschlands sind nur zwei Höhepunkte bei einem vorweihnachtlichen Besuch in der Karlsruher Innenstadt. Einen traumhaften Blick auf die festlich geschmückte Stadt bietet ein 40 Meter hohes Riesenrad.

Zum Stöbern, Verweilen und Genießen laden die liebevoll geschmückten Giebelhäuschen des Christkindlesmarktes ein, die von Handwerkskunst bis zu saisonalen Spezialitäten alle nötigen Zutaten für ein besinnliches und schönes Weihnachtserlebnis im Angebot haben.

Kinderland auf dem Kirchplatz

Die jüngsten Besucherinnen und Besucher amüsieren sich im Kinderland St. Stephan mit sprechenden Märchenhäusern und einer Dampfeisenbahn auf dem Kirchplatz St. Stephan. Nur wenige Meter vor der stimmungsvollen Kulisse des Karlsruher Barockschlosses findet sich erstmals eine Rollschuhbahn mit Stockschießen für große und kleine Festbesucher.

In den Straßen der Innenstadt präsentiert sich der Karlsruher Einzelhandel im Advent mit festlich geschmückten Schaufenstern und saisonalen Angeboten zum vorweihnachtlichen Einkaufserlebnis. Jeder kann hier fündig werden: Von kleinen Boutiquen über große Modehäuser bis hin zu Shopping-Malls ist das komplette Einkaufserlebnis in der City fußläufig erreichbar.

Gastronomie für Genusspausen

Die Gastronomie sorgt derweil mit lokalen und internationalen Spezialitäten und Getränken für die Genusspause. Das Programmheft mit allen Informationen zu den Veranstaltungen und Höhepunkten der Weihnachtsstadt sowie einem Stadtplan gibt’s gedruckt an über 1000 Stellen in der Region.

„Weihnachtsstadt Karlsruhe“ – Marktplatz und Friedrichplatz Christkindlesmarkt: noch bis 23.12.;

Kinderland St. Stephan: bis 23.12.;

Winterzeit: bis 8.1.23; Informationen im Internet: weihnachtsstadt-karlsruhe.de; stadtwerke-winterzeit.de; karlsruhe.de/maerkte