London ruft, und in der Mannheimer Galerie Peter Zimmermann hofft man auf offene Sinne: Unter dem Titel „London Calling 2.0“ will die auf Kunst nach 1945 spezialisierte Galerie die „aufregende Kunstszene“ Londons in ihren Räumen schillern und glänzen lassen.

Präsentiert werden ab 21. April ganz unterschiedliche künstlerische Handschriften, geführt von international geschätzten Größen: Katie Pratt, Mark Fairnington, Sean Dawson und der aus Düsseldorf stammende Wahl-Londoner Markus Vater – Künstler, die seit Jahren von der Galerie vertreten werden. Ergänzt wird das Quartett um James Lloyd als Gastkünstler. „2.0“ deutet an, dass es einen Vorläufer dieses Blickes in die Kunstszene an der Themse gegeben hat: 2011 hieß es schon einmal „London Calling“ in den Räumen des Kunsthauses.

In reichen Kontrasten

Das Künstlerkollegium steht für fesselnde Bildmagie in reichen Kontrasten. Kräftige, klar konturierte Farbigkeit und großer formaler Einfallsreichtum prägen die abstrakte Malerei Katie Pratts, deren freie Kompositionen immer wieder neue Möglichkeiten generieren und ausspielen. Völlig anders arbeitet Mark Fairnington. Der 66-Jährige hat einen Hyperrealismus entwickelt, dessen Genauigkeit und Detailversessenheit geradezu schwindelerregend wirken und den Blick des Betrachters auf die Tiergestalten, Landschaften, Pflanzen nicht mehr loslassen möchten. Reizvoll, dazu den ganz anders gelagerten Realismus James Lloyds im Kontrast zu sehen, seine Szenen, Porträts, Spiele mit Spiegelungen.

Landschaften von poetisch bis abstrakt

Poetisch, ausdrucksstark, auch mit skurrilem Witz arbeitet Markus Vater, seine Landschaften und Tierbilder spielen zudem mit der menschlichen Wahrnehmung und setzen Mittel der Verfremdung ein. Sean Dawson wiederum schafft abstrakte Bildräume, in denen Wahrgenommenes elementar fragmentiert, zerlegt, neu zusammengesetzt wird, sodass in intensiven Farbräumen wieder eine ganz eigene Art von Gegenständlichkeit und Räumlichkeit erzeugt zu werden scheint.

Kurz-Info

»London Calling 2.0« Galerie Peter Zimmermann, Mannheim, Lebnizstr. 20; 22.4.-10.6.; Vernissage: 21.4., 19 Uhr; Do/Fr 13-18, Sa 11-14 Uhr; Info: www.galerie-zimmermann.de