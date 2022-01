Lange haben Forscher gerätselt, warum Kängurus mehr als zwölf Meter weit springen können. Das Erfolgsrezept sind nicht (nur) Muskeln, sondern Faszien. Dieses helle Bindegewebe aus Kollagen- und Elastinfasern, das sämtliche Muskeln, Knochen und Organe umhüllt, sorgt dafür, dass benachbarte Muskelpartien bei Bewegung geschmeidig aneinander gleiten. Ausgelöst durch eine Art Katapult-Effekt schnellen sie ebenso wie Sehnen los wie Gummibänder.

Wertvolle Alleskönner

Rekord-Sprünge wie bei unseren tierischen Freunden gelingen uns damit zwar nicht, dennoch sind die Faszien für den Bewegungsapparat von uns Menschen von unschätzbarem Wert. Sie halten und formen den Körper, schützen ihn vor freien Radikalen und damit vor zahlreichen gesundheitlichen Beschwerden. Deshalb findet ihr Training seit Jahren in immer mehr Fitness-Bereichen Einzug – auch im Yoga. Wie das genau aussieht, zeigt der Ratgeber „Faszien-Yoga für Dummies“ von Carola und Sebastian Bartning. Ergänzend zum Yoga fließen Elemente aus der östlichen Kampfkunst und der Gymnastik mit ein. Doch bevor es in die Praxis geht, zunächst einmal etwas Theorie und Historie.

Erfolgsmodell der Evolution

Die biologische Geschichte der Faszien reicht weiter zurück als die des Menschen. Es gibt sie schon länger als Tiere und Insekten. Nach gegenwärtigem Stand der Forschung haben sie ihren Ursprung beim Einzeller. Schon damals gelang es den einfachen Lebensformen wie uns Menschen später, sich gegen die erdgebundene Schwerkraft zu stemmen. Ihre innere Stütze, das sogenannte Zytoskelett, quasi die Urform des Bindegewebes, hat sich im Laufe der Evolution so weiterentwickelt, dass die Faszien es uns heute unter anderem ermöglichen, Widerstand gegen die Schwerkraft zu leisten, uns aufrecht fortzubewegen, Energie zu speichern, unser Gedächtnis zu befähigen, Schmerzen zu empfinden sowie Wunden zu heilen.

Federn und dehnen

Gestärkt wird das Gewebe durch Bewegung. Während Kraftsport langfristig nur grobe Muskelpartien wachsen lässt, fördern achtsame Yogaübungen feine muskuläre und fasziale Strukturen. So gelingt es, sowohl verklebte und schmerzhafte Faszien zu lockern als auch bereits erschlaffte Gewebefasern zu stärken. Das Trainingsprogramm der Faszien konzentriert sich in erster Linie auf Zugbelastungen, sprich federnde Bewegungen und Dehnübungen.

Ernährung als Schlüssel

„Der Mensch ist, was er isst“, lehrte schon Paracelsus Anfang des 16. Jahrhundert. Dementsprechend ist zusätzlich zur Bewegung auch die Ernährung der Schlüssel zur Faszien-Gesundheit. Neben Wasser bieten säurearme, pflanzliche und vitamin- wie mineralienreiche Lebensmittel einen optimalen Nährboden.

Intelligente Speicher

Nicht nur auf den Körper auch auf den Geist haben die Faszien einen maßgeblichen Einfluss. Blockaden, negative Denkmuster, Ängste – all das wird in ihnen gespeichert. So können durch Trainings und Bindegewebsmassagen alte Traumata gelöst werden.

Selbstversuch: Ein Morgen-Ritual mit Faszien-Yoga

Voller Freude in den Tag starten – wie das gelingt? Mit einem faszialen Morgengruß an Körper und Geist, versprechen Carola und Sebastian Bartning in ihrem Buch. Los geht es – richtig gelesen – im warmen Bett. Wie schön! Mit einem bewährten Recken und Strecken führe ich meine im langen Nachtschlaf eingerosteten Faszien wieder in einen geschmeidigen Zustand zurück. Frohen Mutes begrüße ich mich selbst mit einem laut ausgesprochenen „Guten Morgen!“.

Mit einem kleinen Lächeln sorge ich nicht nur für gute Stimmung, sondern rege auch den Lymphfluss an. Positiver Nebeneffekt: Das strafft alle Gesichtsfaszien und beugt Sorgenfalten vor. Es ist damit ein ideales Anti-Aging-Mittel.

Gruß an Körper und Geist

Danach erst einmal tief ein- und ausatmen – bevorzugt am offenen Fenster – denn Sauerstoff ist nicht nur überlebenswichtig, sondern fungiert auch als entscheidender Basenlieferant für alle Körpergewebe und damit auch Faszien.

Bevor ich mit dem Yoga-Übungsprogramm starte, trinke ich erst einmal ein bis zwei Gläser klares, am besten warmes Wasser. Erfrischt beginne ich mit der Dehnung und Streckung meines Körpers im Stehen, gefolgt von einer Kopf-Gesicht-Meridianaktivierung. Meridiane sind Energiebahnen im gesamten Körper. Dafür klopfe ich beginnend an der Stirn sanft mit den Fingerspitzen über den Hinterkopf, rund um die Ohren, über die Schläfen, die Wangenknochen und Kiefergelenke. Mit Drücken und Massieren der Ohrläppchen zwischen Daumen und Zeigefinger intensiviere ich die Durchblutung. Das belebt!

Voller Energie in den Tag

Dann noch Schultern, Arme und Flanken ausklopfen, mit der Handfläche oder der hohlen Faust. Das gleiche auf dem Brustbein, abwärts am Bauch und an den Beinen wiederholen.

Finger und Handgelenke wecke ich auf durch intensives Spreizen und Anspannen. Ellenbogen und Schultern aktiviere ich mit Kreisbewegungen, indem ich die Ellenbogen vor dem Brustraum zusammenführe und nach oben und unten bewege. Hüftschwung und Kniekreisen beschließt den Morgengruß an Körper und Geist. Jetzt kann der Tag beginnen!

Faszien-Fakten

Faszien sind kollagene Bindegewebsfasern, die als dreidimensionales Netz, wie ein „Faszien-Anzug“, den gesamten Körper durchziehen.Faszien bestehen im Wesentlichen aus Eiweiß und Wasser.

Faszien sind in Form von Sehnen und Bändern Bindeglied zwischen starren Knochen und Knochenhaut.Faszien geben Struktur, fixieren netzartig Organe, wie bei den schützenden und stützenden Bauchfetten der Nieren und den Füllgeweben der Bauchorgane.

Faszien besitzen keine Blutgefäße, sondern ernähren sich indirekt mithilfe des Schwammeffekts. In der Dehnung wird das Faszien-Gewebe ausgepresst und in der Entspannung nimmt es frische Nährstoffe auf.

Faszien sind auf vielfältige Bewegungen angewiesen, andernfalls werden sie erst derb, verfilzen und werden dann brüchig. (crk/Quelle: „Faszien-Yoga für Dummies“)

Buchtipp

Yogische Weisheiten gepaart mit wissenschaftlichen Erkenntnissen liefern die Gesundheitstherapeuten Carola und Sebastian Bartning in ihrem umfassenden Ratgeber. Auf 368 Seiten haben sie ganzheitliches Wissen und leicht durchführbare Übungen mit reich bebilderten Schritt-für-Schritt-Anleitungen für jede Tageszeit sowie regenerativ-wohltuenden Entspannungsroutinen vereint – „Faszien-Yoga für Dummies“, Carola und Sebastian Bartning, 368 Seiten, Wiley-VCH, 1. Edition (3. November 2021).