Bunt ins Alltagsgrau und damit Menschen zum Lächeln bringen: Eine Idee von vielen, die sich das in Mannheim beheimatete „Ministerium für Glück und Wohlbefinden“ zum Weltglückstag am 20. März ausgedacht hat. Hintergründe und weitere Ideen.

„Immer mehr Menschen fühlen sich einsam, die psychischen Belastungen steigen an und äußere Umstände wie Pandemie, Krieg und Inflation stellen große Herausforderungen dar“, weiß Gina Schöler. „Bei den ganzen schlechten Nachrichten verliert man schnell die Hoffnung auf eine positive Zukunft.“ Doch genau dem will die selbst ernannte Glücksministerin aus Mannheim mit allerlei Ideen entgegenwirken.

Botschaften mit bunter Kreide gegen den Blues

Zum Weltglückstag am 20. März hat man sich am von ihr gegründeten Ministerium für Glück und Wohlbefinden eine besondere Aktion ausgedacht: Unter dem Motto „Mit Farbe zu mehr Freude“ kann jeder mit bunter Straßenkreide das Alltagsgrau ein ganz kleines bisschen vertreiben. Schölers Appell: „Egal, ob auf Straßen, Gehwegen oder Parkplätzen, verteilt gute Wünsche und Nachrichten so, dass andere sie sehen und sich freuen können! Je mehr mitmachen, desto bunter werden nicht nur die Straßen, sondern auch die Gemüter!“ Dass die bunten Kreidezeichnungen und -botschaften wirken, davon ist die Glücksexpertin überzeugt: „Mit dieser Aktion erreicht und berührt man andere Menschen und setzt ein kreatives Zeichen für Zusammenhalt und Zuversicht.“ Sie hofft auf möglichst rege Teilnahme und bittet darum, die Kreide-Kunstwerke mit dem Hashtag #Glückskreide zu markieren, zu fotografieren und an mail@ministeriumfuerglueck.de zu schicken.

Beispiele für weitere bunte Ideen und Initiativen des Ministeriums:

Glückspost: Den Lieben unter dem Motto „Zeit für gute Nachrichten“ ein paar wertschätzende Worte oder ein dickes Dankeschön in einem bunten Brief, zum Beispiel auch direkt über das Ministerium für Glück und Wohlbefinden, zukommen lassen. Auf dessen Webseite findet sich ein entsprechendes Formular.

Konfetti: „Manchmal muss man sich einfach selbst Konfetti ins Leben streuen“, betont Gina Schöler. Wer spontan das Leben mal kurz feiern wolle, könne das mit den kleinen bunten, runden Papierschnipseln bestens. Lachen sei bei allen, die dabei sind, garantiert.

Selbstfürsorge: „Oft verlieren wir uns in Selbstzweifeln, haben für uns keine lieben Worte übrig, reden manchmal selbst in Gedanken schlecht mit uns, denken, wir sind nicht genug, fühlen uns wertlos und machen uns kleiner als wir sind“, stellt Schöler fest. „Persönliche Erfolge werden nicht gebührend gefeiert, sondern schnell übergangen, um das nächste große Ziel zu erreichen.“ Dem könne man mit positiven Affirmationen entgegenwirken. „Eigenlob stimmt“, betont die „Glücksministerin“. Gut mit sich selbst umzugehen, sei wichtig für die seelische Gesundheit.

Umweltschutz im Vorbeigehen: „Wenn man Glück ganzheitlich versteht, erkennt man schnell, dass die Umwelt ein sehr wichtiger Faktor dafür ist, denn alles ist miteinander verbunden“, begründet Schöler die Idee, bei Spaziergängen öfter mal Müll aufzusammeln und richtig zu entsorgen. „Luft holen, durchatmen, abschalten, das Chaos da draußen und im Kopf für einen Augenblick vergessen und dabei sich selbst und der Umwelt etwas Gutes tun – Sinn für Seele und Natur.“

Ideen wie diese machen zweifellos nicht nur am Weltglückstag Sinn. Es ist aber ein gutes Datum, einfach mal anzufangen.

Das „Ministerium für Glück und Wohlbefinden“

Als unabhängige Initiative stellt das „Ministerium“ eigenen Angaben zufolge die Themen Glück und Wohlbefinden in den Fokus. „Auf Augenhöhe, echt und authentisch“ werde auf kreative Weise aufgezeigt, wie Glück aktiv in das eigene Leben und in die Gesellschaft integriert werden könne. „Es geht darum, Mut zu machen, zu inspirieren und mit gutem Beispiel voran zu gehen – zukunftsgewandt und optimistisch“, sagt Glücksministerin Gina Schöler. Entstanden sei die Idee Ende November 2012 an der Hochschule Mannheim in der Fakultät für Gestaltung, Masterstudiengang Kommunikationsdesign, im Fach „Transmediale, integrierte Kommunikation“. Je nach Aktion und Auftrag arbeite sie mal mit Psychologen, mit Design Thinkern oder Kulturwissenschaftlern zusammen. Zum Angebot des „Glücksministeriums“ gehören Vorträge, Workshops, Online-Impulse, „Care Pakete“ und „Happiness Hacks“.

Glückskreide, Konfetti und andere Utensilien für Aktionen zum Weltglückstag am 20. März oder einfach so für zwischendurch gibt es im Spielwarenhandel und im Onlineshop der Website des „Ministeriums für Glück und Wohlbefinden“, wo sich auch weitere Anregungen für Glücksmomente im Alltag finden: ministeriumfuerglueck.de