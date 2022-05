Die Leidenschaft für Musik gab ihm schon sein Vater mit: Selbst Schlagzeuger, nahm er den kleinen Maximilian Nepomuk, heute besser bekannt als Max Mutzke, oft mit zu den Proben seiner Band. Jetzt ist Max als renommierter Musiker auf Tour.

Schon als Sechsjähriger schnappte sich Max die Sticks seines Daddys, die er fortan nur noch selten aus der Hand legt. Seine große Karriere begann 2004: Der sympathische Sänger mit der charismatischen Stimme gewinnt bei Stefan Raab eine Castingshow, die ihn zum Eurovision Song Contest nach Istanbul führt. Dort belegt er mit „Can’t Wait until Tonight“ den achten Platz. Von nun an ging es steil bergauf und Mutzke etablierte sich mit seinen Werken in der Musikwelt.

Debüt-Album mit Stefan Raab produziert

Den Anfang machte das erste Album „Max Mutzke“, das zusammen mit Raab entstand und direkt auf Platz eins einstieg, um dort wochenlang in den Top Ten zu bleiben. Doch Mutzke ruht sich nicht auf dem Erfolg aus, erfindet sich stets neu. Sein Jazzalbum „Durch Einander“ wird mit dem Platin-Jazz-Award ausgezeichnet. Mit seinem 2018 erschienenen Album „Colors“ ließ sich der Soul-Musiker, der sich in vielen Genres probiert hat, vom Hip-Hop inspirieren. Er genießt den Respekt des Feuilletons genauso wie den des breiten Publikums.

Mit Grammy-nominierter Begleitung

Seit 2012 tritt Max Mutzke auch mit der SWR Big Band auf. Die 17 internationalen Musiker der Big Band überzeugen schon für sich genommen das Publikum. Vier Mal wurde die Band bereits für den Grammy nominiert. Die Shows zusammen mit Max Mutzke begeistern mit Spielwitz, Spontanität und Können.

SWR Big Band & Max Mutzke – Mi 25.5., Heilbronn, Festhalle Harmonie: 01806 570070; Do 26.5., Neunkirchen, Neue Gebläsehalle:; Fr 27.5., Waghäusel, Palastzelt Eremitage:; So 29.5 Frankfurt, Batschkapp: 01806 570070; alle 20 Uhr