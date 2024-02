Auch der Wachenheimer Benjamin Peifer macht mit: Für einen exklusiven Genießerabend im März kommen sechs mit Sternen dekorierte Kollegen im ungewöhnlichen Umfeld zusammen, um für Feinschmecker ein Sechs-Gänge-Menü zu zelebrieren.

Das temporäre Restaurant „Stories V“ gastiert inmitten von Kunst in Heidelberg: In der Metropolink’s Commissary, einer riesigen Ausstellungsfläche für Streetart, können die Gäste bis 24. April donnerstags bis samstags visuell und kulinarisch zu sieben Metropolen reisen.

Boris Rommel gestaltet das Menü im Pop-up-Restaurant

Zwei-Sterne-Koch Boris Rommel, sonst Küchendirektor im Wald- und Schlosshotel Friedrichsruhe, zeichnet für die Pop-up-Küche in Heidelberg verantwortlich. „Ich war sofort begeistert von der Idee, Gourmetküche mit Kunst zu verbinden“, sagt Rommel. In der riesigen Halle führt ein Menü durch verschiedene Räume, was ein originelles Gastroerlebnis schafft. Davon zeigten sich auch seine Kollegen angetan, die nun mit dem 39-Jährigen an einem einzigen Abend in diesem Rahmen ein „Twelve-Hands-Dinner“ gestalten werden.

Auch Robert Rädel, Dennis Maier, Ricky Saward und Nick Honeyman in Heidelberg

Mit von der Partie ist Sternekoch Robert Rädel vom Heidelberger Restaurant „Oben“. Einen Gang kocht Dennis Maier aus Mannheim, ehemals Sternekoch des „Emma Wolf since 1920“. Für einen pflanzlichen Gang sorgt Ricky Saward, Deutschlands einziger veganer Sternekoch aus dem Frankfurter Restaurant „Seven Swans“. Aus der Pfalz reist Benjamin Peifer an: Für sein neues Restaurant „Intense“ in Wachenheim hat er 2023 einen Michelin-Stern erkocht. Und der Südafrikaner Nick Honeyman lebt und arbeitet in Neuseeland und Frankreich.

Die Geschichte der „Stories Pop-up-Kitchen“ begann 2018 im Heidelberger Bahnbetriebswerk. Im Jahr darauf gastierte das Stories im Palais Prinz Carl und 2020 zuletzt im Spielzeugladen „Toys R’Us“. Das geplante vierte Kapitel 2021 in der Halle02 fiel pandemiebedingt aus.

Gourmetabend mit sechs Sterneköchen: So 10.3., Heidelberg, Restaurant „Stories V“ in der Metropolink’s Commissary, Patrick-Henry-Village, South Gettysburg Avenue 46, Infos/ Tickets: (289 Euro inkl. Getränken): www.stories-popup-kitchen.de