Schon seit 1999 tourt The Best of Black Gospel jedes Jahr durch Europa – und nach einer Corona-Pause stattet der Chor nun auch 2022 wieder zahlreichen Städten auf seiner „Mission Hope Tour“ einen Besuch ab.

In ihrem zweistündigen Programm präsentieren die Sängerinnen und Sänger aus den USA – die sonst unter anderem mit Superstars zusammenarbeiten oder in Musicals mitwirken – bekannte Gospel-Songs. Darunter sind Klassiker wie „Oh Happy Day“, „Go Down Moses“ oder „This Little Light of Mine“. Zugleich beziehen die Akteure das Publikum in ihre Shows mit ein und sorgen so für einen ausgelassenen Abend, bei dem die „gute Nachricht“ im Vordergrund steht: Di 20.12., 19.30 Uhr, Remchingen, Kulturhalle; So 25.12., 20 Uhr, Mainz, Kurfürstliches Schloss; Mo 26.12., 17 Uhr, Bad Kreuznach, Pauluskirche; Mi 28.12., 19.30 Uhr, Speyer, Gedächtniskirche (10 Prozent Rabatt mit der RHEINPFALZ-CARD). Karten: www.rheinpfalz.de/ticket sowie www.reservix.de. Infos zu Ensemble und Tour: bestofblackgospel.de