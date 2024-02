Nein, „Madame Web“ ist kein Internet-Drama und keine Influencer-Komödie. Die Fäden des Netzes, an dem hier weitergesponnen wird, führen vielmehr zu Spider-Man und den Figuren seines Comic- und Film-Universums. Mit Cassandra Webb darf da nun eine weibliche Superheldin ihre besonderen Talente einbringen.

Sonys Spider-Man Universum (kurz: SSU) wächst mit diesem Ableger, der sich an die beiden „Venom“-Filme von 2018 und 2021 und „Morbius“ von 2022 anlehnt, um eine neue Figur. Verkörpert wird Cassandra Webb vom „50 Shades of Grey“-Star Dakota Johnson, die als Tochter von Melanie Griffith und Miami-Vice-Star Don Johnson sowie als Enkelin von Tippi Hedren – bekannt aus Hitchcock-Klassikern wie „Die Vögel“ und „Marnie“ – Hollywood quasi in den Genen hat.

Die Figur der hellseherisch begabten Cassandra tauchte in den Marvel-Comics 1980 erstmals auf, ist jedoch in den Filmen deutlich anders angelegt. Denn die Mutantin der Comics ist an den Rollstuhl gefesselt und wesentlich älter als die Filmfigur – und sie ist – wie seit der Antike üblich für die Zunft der „Seher“, die in die Zukunft blicken können – blind. Im Film bewältigt Cassandra Webb in New York City Tag für Tag den stressigen Alltag einer Rettungssanitäterin. Nach einem Unfall in einem Einsatz wird sie sich plötzlich bewusst, dass ihr eine besondere Begabung zuteil geworden ist: Sie kann in die Zukunft blicken, weiß etwa voraus, ob jemand in ihren Händen überleben oder sterben wird. Schon bald ist sie gefordert, ihre neuen Fähigkeiten für das Gute einzusetzen. Denn eine Person aus der Vergangenheit ihrer Mutter lässt Unheil erwarten.

Das Gute, das sind hier Julia Carpenter (Sydney Sweeney), Anya Corazon (Isabela Merced) und Mattie Franklin (Celeste O’Connor), die im Spiderman-Kosmos zu Großem bestimmt sind. Doch Ezekiel Sims (Tahar Rahim), der mit Cassandras Mutter in Lateinamerika Spinnen erforscht und im Amazonas durch ein besonderes Ritual Spiderman-Fähigkeiten erworben hat, macht nun Jagd auf Frauen mit ähnlichem Potenzial. Er hat die jungen Heldinnen ins Visier genommen, um sie zu töten – was Cassandra zu verhindern versucht.

Der Trailer verspricht trick- und temporeiches Popcorn-Kino mit einem quirligen Mädels-Quartett, einem düsteren Bösewicht und wieder viel Mystery.

»Madame Web« - USA, seit 14.2., Regie: S.J. Clarkson; mit Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Isabela Merced, Tahar Rahim; 116 Min., FSK: 12