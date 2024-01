Wer ist die Schönste im ganzen Land? Diese Frage sollen zumindest für das Jahr 2024 die Miss Germany Awards klären. Zum Finale wird eine illustre Schar prominenter Gäste erwartet, darunter Kamrad als Musik-Act.

Der Dresscode ist festlich elegant, aber steif soll das Finale der Miss Germany Awards keineswegs werden. Die Veranstalter fordern vielmehr dazu auf, Plakate, Trompeten und gute Laune in den Europa-Park mitzubringen, wo am Sa 24.2. das Finale mit einem Gala-Abend in exklusiver Gesellschaft gefeiert wird.

In der Jury sitzen etwa Nicolas Puschmann & Twenty4Tim, als Musik-Act ist Kamrad eingeladen. Das Buffet im Confertainment Center wird um 18 Uhr eröffnet, um 19.45 Uhr heißt es in der Arena: Plätze einnehmen. Nach der Wahl wird ab 23 Uhr eine Aftershow-Party inklusive Mitternachts-Snacks gefeiert. Alle Getränke sind im Eintritt enthalten. Karten (165 Euro): https://login.vr-ticket.de/missgermany/finale2024/