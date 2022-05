Frech, laut und lustig : Die TV-Landschaft mischt Mirja Boes in verschiedenen Rollen schon lange auf. Jetzt ist sie auch wieder auf der Bühne zu erleben: „Heute Hü und morgen auch!“ heißt das Programm, mit dem sie unter anderem in die Pfalz kommt.

Wär ich ein Mann, wär ich ein Prolet, haut sie auf der Bühne genauso locker raus, wie flotte Sprüche über ihre Eier. Fröhlich verkündet sie, dass diese noch arbeiten, trotz nahender Wechseljahre. Die 50 hat Mirja Boes im vergangenen Jahr ja bereits erklommen. Die Kölner Comedyfrau ist einfach klasse und ihre Ankündigung zum neuen Bühnenwerk „Heute Hü und morgen auch!“ sagt schon alles: Das neue Programm ist saulustig, bis zum Anschlag bekloppt, zum Schreien schön und manchmal auch zum Heulen. Eben volle Möhre Mirja! Außerdem gibt es neue Songs, heiße Rhythmen und knackige Kerle – die Honkey Donkeys sind auch dabei ...

Vielseitige (Unterhaltungs-)Künstlerin

Seit Jahren begeistert Boes ihr Publikum mit einer breiten Vielfalt an Unterhaltung. Bekannt wurde die mehrfache Gewinnerin des Deutschen-Comedy-Preises durch die Sat.1-Sketchcomedy „Die Dreisten Drei“ und die Rolle der „Angie“ in der gleichnamigen Sitcom bei RTL. Regelmäßige Auftritte in Erfolgsformaten wie „Quatsch Comedy Club“, „TV Total“ oder „Nightwash“ machten sie endgültig zu einem Comedy-Star.

Aktuell sitzt sie zusammen mit Reiner Calmund und Christian Rach in der Jury bei der launigen Kochshow „Grill den Henssler“. Dem jugendlichen Publikum wurde sie vermutlich eher durch ihr Stelldichein als „Möhre“ im Nachtleben Mallorcas bekannt: Dort trat sie regelmäßig in der Diskothek Oberbayern auf.

Doch nicht nur als Comedy-Star und Musikerin ist das Multitalent bekannt. Die Buchautorin veröffentlicht im Mai ihr neues Werk „Es ist nicht alles Mett, was glänzt“.

Mirja Boes: „Heute Hü und morgen auch!“: Sa 14.5., 19 Uhr, Dahn, Haus des Gastes, Rheinpfalz-CARD-Ermäßigung 3 Euro; Do 19.5., 19.30 Uhr, Heidelberg, Halle 02 01806 570070; Do 8.12., 20.30 Uhr, Baden-Baden, Rantastic, www.livetickets.de