Am 10. September haben Naturwissenschaften und Informatik Hochkonjunktur auf dem Gartenschaugelände in Kaiserslautern. Denn dann dürfen hier Kinder und Jugendliche nach Lust und Laune experimentieren.

In erfolgreichen Fernsehshows wie „Frag doch mal die Maus“, „Die beste Klasse Deutschlands“ oder „Wer weiß den sowas XXL“ hat das Publikum von ihnen erdachte Experimente mit viel Applaus bedacht: Die Physikanten sind eine im Jahr 2000 gegründete Gruppe aus Wissenschaftlern und Künstlern. Mit ihren unterhaltsamen Bühnenauftritten wollen sie Naturwissenschaften bühnentauglich machen. Am 10. September treten sie in der „Mi(n)tmach-Welt“ auf der Gartenschau in Kaiserslautern auf (Freilichtbühne Neumühlepark, 12, 14 und 16 Uhr).

Nudel-Brücken und Lego-Roboter

„Mint“ steht in Schulen, Universitäten und in der Berufswelt für die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Kinder und Jugendliche dürfen auf der Gartenschau mit Nudeln Brücken bauen, Lego-Roboter programmieren, Knobelaufgaben lösen ... Chemikerinnen und Chemiker zeigen, wie wichtig ihr Fach für den Alltag ist.

Digitale Schnitzeljagd

Auch eine Virtual Reality-Rallye zählt zum Programm. Am Stand von KL.digital gibt es spezielle Brillen, mit denen sich Besucher im Park auf eine „digitale Schnitzeljagd“ begeben können, um „unvergessliche“ Eindrücke in 3D zu sammeln, wie es in der Ankündigung heißt. Im Eingangsbereich der Gartenschau stehen zudem das Mint-Mobil des Ökologieprogramms Kaiserslautern, das Berufsorientierungsmobil Bomo und der Wipotec-Show-Truck mit weiteren Angeboten. Hier werden auch Fragen geklärt wie „Wie kommt der Strom ins Handy, wenn ich es auflade?“.

INFO

Mi(n)tmach-Welt – Experimentiertag auf der Gartenschau, Sa 10.9., 11-17 Uhr, Kaiserslautern, rund um die Freilichtbühne im Neumühlepark, Eintritt mit dem regulären Zugangsticket zur Gartenschau, Info: www.gartenschau-kl.de, Informationen zur Veranstaltung auf der Webseite des Vereins „Zukunftsregion Westpfalz“: westpfalz.de/mint-messe/