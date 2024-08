Auch Schätze aus China, Brasilien und England gehören zur großen Auswahl, die sich bei den Mineralientagen in Bad Dürkheim präsentieren wird. Die zweite Auflage der Veranstaltung lockt mit einem erweiterten Angebot.

Es glitzert und funkelt in allen erdenklichen Farben: Auf dunklem Samt gebettet präsentieren sich steinerne Schätze der Erde in großer Vielfalt – wobei nicht unbedingt die schönsten und größten Mineralien auch die wertvollsten sein müssen, wie kleine Preisschildchen an den Stücken zeigen. Die Sammler und Händler bei der Mineralienbörse in Bad Dürkheim stehen aber auch gerne persönlich mit ihrem Fachwissen beratend zur Seite. Experten der Vereinigung der Freunde der Mineralogie und Geologie (VFMG) bestimmen kostenlos mitgebrachte Mineralien und Fossilien.

Die Mineralientage richtet Veranstalter und Sammler Mark Schneider „nach dem fulminanten Erfolg im vergangenen Jahr“, wie er sagt, jetzt zum zweiten Mal in der Bad Dürkheimer Salierhalle aus. „Die Fortsetzung dieses außergewöhnlichen Events bietet Sammlern, Familien, Experten und Interessierten eine einmalige Gelegenheit, die faszinierende Welt der Mineralien, Fossilien, Edelsteine sowie der Heilsteinkunde zu erkunden“, betont er. Dieses Mal gebe es erweiterte Themenschwerpunkte mit 60 Ausstellern.

Fluorite neu auf dem Markt

Zu finden sind laut Schneider Mineralien aus den Alpen sowie neue Funde aus den brasilianischen Minen in Minas Gerais, wo in den letzten Jahren smaragdgrüne und strahlende Vivianite entdeckt wurden. „Auch spektakuläre Fluorite aus China und England, die neu auf den Markt gekommen sind, werden zu sehen sein.“

Manche Händler bieten zudem handgefertigten Schmuck an und geben gegen eine Gebühr auch eine Expertise zu mitgebrachten Preziosen ab. Mark Schneider, der seit über 20 Jahren Mineralienbörsen organisiert, hat eigenen Angaben zufolge allerdings bei der Auswahl der Aussteller besonders auf die Qualität des Angebots geachtet und ein Überangebot an Schmuck gezielt vermieden.

Zusatzbonus: Wer ein Ticket für die Mineralientage erwirbt, kann kostenlos das Pfalzmuseum für Naturkunde in Bad Dürkheim besuchen und umgekehrt.

Mineralientage: Sa/So 17./18.8., 10-18 Uhr, Bad Dürkheim, Salierhalle, Eintritt frei für Kinder bis 12 Jahre und Menschen mit Handycap, Infos: www.mineralientage.eu