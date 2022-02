Sie kommt mit ihrem Album „Hinüber“ unter anderem nach Heidelberg, Frankfurt, Baden-Baden, Mannheim, Stuttgart und Wiesbaden und dürfte von ihren Fans schon sehnlichst erwartet werden: Mine, die Indiepop-Prophetin der Endzeit.

Frohe Kunde klingt anders. „Das Meer ist aus Plastik. Der Hunger ist groß. Solang du nicht wach bist, lass ich dich nicht los. Das alles hält sich nur so lang, bis es hinüber ist, irgendwann ...“, verheißt Mine im Titelsong ihres aktuellen Albums „Hinüber“. Tiefe Streicher und Synthie-Drums begleiten die Indiepop-Prophetin der Endzeit. Und dann schaltet sich im zweiten Teil des Lieds auch noch Mines Kollegin Sophie Hunger ein, um zu bekennen: „Ich bin der Mensch und bin ein Tier, bin voller Scham, bin voller Gier.“

Apokalyptische Poesie

Es ist eine ziemlich apokalyptische Poesie, die Mine auf ihrem sechsten, im April 2021 veröffentlichten Album veranstaltet. Klar, zwischendurch gibt’s auch mal locker-flockige „Eiscreme“ als Antidot gegen den Weltschmerz. Oder, zusammen mit den Rappern Dexter und Crack Ignaz, ironische Musikkritik in „Audiot“. Mehrheitlich aber vereint die Sängerin, die 1986 als Jasmin Stocker geboren wurde, in Mainz Jazzgesang studierte und dann die Mannheimer Popakademie absolvierte, auf „Hinüber“ elektronische Hymnen an die Nacht.

Herzeleid und leichtfüßige NDW-Reminiszenz

Viel ist von Herzeleid die Rede. Manchmal verpackt in einen leichtfüßigen Neue-Deutsche-Welle-Retrosound wie in „Bitte bleib“ oder „KDMH“. Mit „Mein Herz“ hat Mine aber auch eine pathosselige Mitsing-Ballade geschrieben, deren Melodie Grönemeyer und MGMTs „The Youth“ gleichermaßen Referenz erweist.

Singende Säge zum Schluss

Dass der Ausbruch der Corona-Pandemie nicht ganz schuldlos an der vorherrschenden Depri-Stimmung des Albums ist, mit dem Mine im April und im Herbst tourt, liegt auf der Hand. Am Ende bildet der „Unfall“ als tiefsinniger und gesellschaftskritischer Rausschmeißer eine inhaltliche Klammer mit „Hinüber“. Mit den Worten „Die Welt brennt“ und singender Säge verhallt die Platte.

Musikvideo vom Pfälzer Künstler Dominik Schmitt

Das extravagante Musikvideo zu Mines „Hinüber“ wurde übrigens von einem Pfälzer Künstler gestaltet: vom 1983 in Neustadt geborenen Dominik Schmitt, in dessen Malerei es ebenfalls düster und surreal zugeht.

Info:

Mine: “Hinüber„ – Sa 23.4., Heidelberg, Halle 02; Do 28.4., Frankfurt, Zoom; Do 22.9., Baden-Baden, Kurhaus; Do 13.10., Mannheim, Alte Feuerwache; Di 18.10., Stuttgart, Im Wizemann; Do 20.10., Wiesbaden, Schlachthof; jeweils um 20 Uhr, Karten jeweils: www.eventim.de