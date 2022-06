Zwei Jahre später, ein Album weiter: Dass sich das Open Air mit Milow und Michael Schulte in Blieskastel aufgrund der Pandemie von 2020 auf 2022 verschoben hat, wirkt sich aufs Programm aus. Beide haben neuen Alben im Gepäck.

Ursprünglich war dieses Open Air für Juni 2020 geplant. Milow wollte dabei die Songs seines sechsten und damals jüngsten Albums vorstellen. Doch nun, da das Konzert mit zweijähriger Verspätung endlich stattfinden kann, hat der belgische Singer-Songwriter bereits ein siebtes Album am Start: Auf „Lean Into Me“ folgte mit „Nice To Meet You“, also „Schön, dich kennenzulernen“ – eine klare Botschaft nach der Zwangspause. Zum einen hat der Sänger und Gitarrist den Wunsch, mit seiner Musik Leute wieder zusammenzubringen, zum anderen möchte er sich selbst noch einmal neu erfinden. Fröhlich und vor guter Laune strotzend kommen die meisten der zwölf neuen Titel daher, die aber auch tiefgründigere und überraschend private Passagen enthalten.

Auch Michael Schulte ist seit dem ursprünglichen Termin sozusagen ein Album weitergekommen. Nach „Highs & Lows“ aus dem Jahr 2019, erscheint am 26. August das neue Werk „Remember Me“, von dem der Titelsong bereits veröffentlicht wurde. Er lässt ein gefühlvolles Album mit ebenso kraftvollen wie filigranen Momenten erwarten.

Als Opener des Open Airs, das im Rahmen der Blieskasteler „Music Nights“ stattfindet, tritt Frau Wolf auf, die dem deutschsprachigen Gitarrenpop ihren eigenen Stempel aufprägt.

SR1-Open-Air: Milow, Frau Wolf, Michael Schulte – Fr 24.6., 18.30 Uhr, Blieskastel, Paradeplatz, Karten: music-nights-blieskastel. ticket.io,

ticket-regional.de, eventim.de