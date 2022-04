Seit 50 Jahren ist er schon ein Gitarrenheld. Jetzt gibt Michael Schenker mit seiner Band bundesweit zwei Konzerte. Für eins davon kommt er in die Pfalz.

Am 6. Mai gastiert die Michael Schenker Group um den namengebenden Ausnahmegitarristen in der Speyerer Halle 101 – es ist einer von nur zwei Deutschlandterminen der Tour! Zum 50-jährigen Bestehen seiner Karriere wird am 27. Mai das neue Studioalbum „Universal“ veröffentlicht. In diesen 50 Jahren hat Michael Schenker Rockgeschichte geschrieben: Von seinen Teenager-Zeiten, als er bei den großen Scorpions Uli Jon Roth ersetzte, über seine legendären Platten mit UFO bis hin zu seiner Solokarriere: Schenker hat neben einer umfangreichen Diskografie mit MSG und verwandten Bandprojekten unzählige Gitarrenhelden von Eddy van Halen bis Kirk Hammett mit seinem Spiel, seiner Technik und seiner Virtuosität beeinflusst.

Mit Ur-Sänger Robin McAuley

Als besonderes Bonbon wird auf der Tour sogar der Ur-Sänger der Michael Schenker Group, Robin McAuley, anstelle des angekündigten Ronnie Romero an Bord sein. Im Vorprogramm spielt die amerikanisch-kanadische Symphonic Power Metal Band Everdawn.

Michael Schenker Group: Fr 6.5., 20 Uhr, Speyer, Halle 101, Karten: reservix.de, rheinpfalz.de/ticket