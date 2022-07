Es geht um die 13: „#13“ heißt das neue Programm, mit dem Comedian Michael Mittermeier im Herbst auf Tour geht. Unter anderem gastiert der vielfach preisgekrönte Komiker auch in Mannheim und Frankfurt.

Die Zahl 13, mal verheißt sie Glück, mal aber auch Unglück. Mal gibt es in Straßen keine Hausnummer 13, mal in Hochhäusern keinen 13. Stock, in Hotels oft kein Zimmer 13 und in Flugzeugen kaum eine 13. Sitzreihe. Und dann gibt es auch noch Menschen, die einen Tag wie den Freitag, den 13., ziemlich unentspannt verbringen.

Triskaidekaphobie: Angst vor der Unglückszahl

Der Fachausdruck für die Angst vor der Unglückszahl 13 ist Triskaidekaphobie. Und weil es jetzt auch bei Michael Mittermeier 13 schlägt (immerhin macht der Godfather des deutschen Stand-Up gerade das Dutzend mehr als voll), hat der Comedian in seinem 13. Programm auch für alle Triskaidekaphobiker einen besonderen Platz reserviert. Denn nach monatelangem Pointenstau darf auch der Michl endlich wieder auf die Bühne – mit Aktuellem, Neuem und Improvisiertem.

Seit mehr als 30 Jahren erfolgreich auf der Bühne

Die Karriere des heute 56-Jährigen startete Ende der 80er. Seit über 30 Jahren steht er also inzwischen auf der Bühne. Der studierte Amerikanist und Politologe ist bekennender TV-Junkie, Comedian, Musiker, Entertainer, Filmemacher und Weltreisender. Er weiß also genau, worüber er seine Witze reißt. 1996 beförderte ihn sein Soloprogramm „Zapped – Ein TV-Junkie knallt durch“ in die erste Reihe deutscher Comedians, 400.000 Zuschauer besuchten die Show. Vielfach mit Gold und Platin ausgezeichnet ist er einer der erfolgreichsten deutschen Komiker. Er gewann allein sechs Mal den Deutschen Comedy-Preis, drei Mal die Eins-Live-Krone sowie einen Echo und die Goldene Europa.

Michael Mittermeier mit seinem Programm „#13“: Di 27.9., Heilbronn, Festhalle; Do 29.9., Frankfurt, Jahrhunderthalle; Mi 19.10., Mannheim, Rosengarten; alle 20 Uhr; Karten: 01806 570070