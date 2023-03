Sie sind mit epischem Mittelalter-Folk-Rock, unbändiger Spielfreude und Feierlaune auf Mittelalter-Märkten angetreten. Inzwischen rocken sie mit Metal-Folk die ganz großen Bühnen. Was es Neues von Feuerschwanz gibt und wo sie live spielen.

Stilistisch hat sich die Welt von Feuerschwanz weitergedreht. Doch nach wie vor ist ihre professionelle Performance von einem sympathischen Augenzwinkern geprägt: Feuerschwanz nehmen sich selbst und die Szene nicht bierernst, wie sich auch an frech überzeichneten Pseudonymen wie Hauptmann Feuerschwanz, Prinz R. Hodenherz und Johanna von der Vögelweide zeigt.

Von Rittern, Wikingern und Sagenhelden inspiriert

Auf der Bühne wird ein von Rittern, Wikingern und Sagenhelden inspiriertes Rock-Feuerwerk abgebrannt, das kein Bein stillstehen lässt. Und obwohl sie sich vor Jahren einmal Anfeindungen einer autonomen Studentenschaft wegen vermeintlicher sexistischer Neigung ausgesetzt sahen, dürfen die tanzenden „Miezen“ Musch-Musch und Myu als Markenzeichen nicht fehlen.

Auf „Memento-Mori“-Tour das Leben feiern

Bevor im Sommer beim „Tollwood“-Festival zum ausgelassenen Metfest geladen wird, feiern Feuerschwanz jetzt erstmal in ausgewählten Clubs das Leben auf ihrer „Memento-Mori“-Tour. Das Album schaffte es 2022 an die Chartspitze, gefolgt von „Todsünden“ auf Silberling: einer wilden Mischung an Covers vom Abba- bis zum Europe-Hit.

Feuerschwanz: ; Fr 21.4. 19 Uhr, Saarbrücken, Garage; So 23.4., 19.15 Uhr, Heidelberg, Halle 02; Karten: eventim.de, www.metaltix.com; Frankfurt (20.4.) und Stuttgart (22.4.) ausverkauft