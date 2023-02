Als „Malus Domesticus, der schönste Methändler auf der Erdenscheibe“ ist Andreas Schommer auf Mittelaltermärkten präsent. Er kennt sich mit dem „Getränk der Götter“ bestens aus. Auf Burg Lichtenberg informiert er darüber bei Harfenmusik.

Honigwein wird auf der Basis von Honig, Wasser und Hefe seit mehr als 20.000 Jahren hergestellt. In Afrika wurde die berauschende Wirkung eher zufällig entdeckt. Hierzulande war der Genuss von Met vor allem bei den nordischen Völkern beliebt. „Nordmannen“ und Germanen sprachen ihm gerne im Übermaß zu. Bei ihnen hatte er kultische Bedeutung. In der aktuellen Mittelalter-Szene hat sich um den Met neuerlich ein Handwerk entwickelt. Es gibt ihn in vielen Geschmacksrichtungen.

Metverkostung: Sa/So 11./12.3., jeweils 10 Uhr, Thallichtenberg, Burg Lichtenberg (gleich nach dem ersten Tor). Info: malus-domesticus.de