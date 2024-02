Zwanzig Jahre ist es her, dass die Art Karlsruhe aus der Taufe gehoben wurde. Seither hat sich die Messe mit internationaler Strahlkraft fest verankert im Kulturleben der Region. Jetzt öffnet sie wieder ihre Tore.

Ihre 21. Auflage erlaubt mit Präsentationen von 177 Galerien, darunter 32 aus dem Ausland, ab 22.2. erneut einen weiten Blick auf das Kunstschaffen der letzten 120 Jahre.

Das Kunstfestival wird sich wieder über vier lichtdurchflutete Messehallen und Teile des Freigeländes erstrecken. Ein gegenüber dem Vorjahr etwas reduziertes Teilnehmerfeld – 2023 waren 207 Galerien vertreten – soll dazu beitragen, die Messe „qualitativer, strukturierter und interessanter“ zu machen. Die Besucherinnen und Besucher können zudem mehr Skulpturen entdecken als in den Vorjahren. Neben den Skulpturenplätzen und dem Skulpturenpark im Atrium werden zusätzliche „Skulpturenspots“ eingerichtet und bestückt, um noch mehr Aufmerksamkeit für Großformatiges zu schaffen, wie die Messeveranstalter herausstreichen.

Verleihung von Kunstpreisen

Eröffnet wird die Messe am 22.2. um 17 Uhr, verbunden mit der Verleihung des Art-Karlsruhe-Preises. Er wird einer der rund 60 One-Artist-Shows zuerkannt, die auf der Messe ein umfassenderes Kennenlernen einzelner künstlerischer Positionen ermöglichen. Der Preis wird dem Künstler und dem jeweiligen Galeristen zuerkannt. Dem geht die Verleihung des Hans-Platschek-Preises an die Text-Zeichnerin Paula Doepfner voraus. Der nach dem bekannten Künstler des Informel und Wegbereiter der Neuen Figuration benannte Preis wird seit 2008 im Rahmen der Messe verliehen.

In den Hallen selbst mit ihrer Landschaft aus Stellwänden und Gehäusen können die Besucher neben der berstenden Vielfalt der Gegenwartskunst auch vielen Meistern der Moderne begegnen. Angekündigt werden Werke von Picasso, Liebermann, Kirchner, Heckel, Chagall, Vertreter von ZERO, Informel, konkreter Kunst. Auch auf Werke von Andy Warhol, David Hockney, Claes Oldenburg oder Keith Haring kann man beim Stöbern durch die Galeriestände stoßen. Die Klassische Moderne (Halle 1) und die Kunst der Nachkriegszeit (Halle 2) nennen die Veranstalter als die Schwerpunkte, die mit Positionen der Gegenwartskunst „dialogisch kombiniert“ werden, wie der Flyer zur Messe informiert.

Neues Messeformat und Sonderbereiche

Neben Malerei, Grafik und skulpturalen Techniken laden auch Fotografie, Videokunst und Medien-Crossover zum Eintauchen in die kreativen Welten ihrer Gestalter ein. Unter der Überschrift „re:discover“ wird ein neues Messeformat vorgestellt, das Kunst, die aus dem Fokus geraten ist, wieder sichtbar machen will. Sonderbereiche widmen sich Arbeiten mit und aus Papier („Paper Square“) oder bieten dem künstlerischen Nachwuchs Raum, sich zu zeigen „Academy Square“), beides zu finden in Halle 3. Museen, Verlage, Stiftungen, Kulturinitiativen, Künstlerverbände sind an der Infomeile anzutreffen. Talk-Runden sorgen für Auflockerung, gastronomische Angebote versprechen Stärkung und die gebotene Ruhe, das Gesehene „sacken zu lassen“. Und ein breites Angebot fasst auch die Kinder in den Blick, die ein umfangreiches Angebot zum kreativen Mittun vorfinden (Halle 3). Kinder haben im Alter bis einschließlich 15 Jahren übrigens freien Eintritt aufs Messegelände.

Großen Wert legen die Messeveranstalter auch auf die Verknüpfung der Messe mit dem reichhaltigen Kulturgeschehen in der Stadt.

Art Karlsruhe 2024: Do 22.2.-So 25.2. auf dem Gelände der Messe Karlsruhe in Rheinstetten; geöffnet: Do-Sa 11-19, So 11-18 Uhr; Infos, Programmflyer und Tickets: www.art-karlsruhe.de