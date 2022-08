Im zweiten Teil der „Mein Lotta-Leben“-Reihe muss die Titelheldin ihre ganze Klasse zur Zusammenarbeit bewegen und sich auch mit ihren Feinden verbünden.

Als wäre die Klassenfahrt auf die Insel Amrum für Lotta (Meggy Hussong) und ihre Bande „Die wilden Kaninchen“ nicht schon aufregend genug, springt in letzter Minute ausgerechnet Lottas Vater (Oliver Mommsen) als Betreuer ein und macht das Chaos komplett. Dazu kommt der neue Schüler Rémi (Timothy Scannell), der sich in Lotta verknallt zu haben scheint – die will von seinen Annäherungsversuchen aber so gar nichts wissen. Viel wichtiger ist es doch, das Geheimnis rund um das plötzliche Verschwinden von Cheyennes (Yola Streese) Schwester zu lösen.

„Mein Lotta-Leben – Alles Tschaka mit Alpaka!“, Deutschland 2022, Kinostart 18.8., FSK: ab 6 Jahren freigegeben, rund 95 Minuten