Zwei Tage rund um den besten Freund des Menschen bietet die Messe „Mein Hund“ in Mannheim. Die Besucher können sich dabei austauschen, über neue Accessoires informieren sowie an mehreren Events teilnehmen.

Zahlreiche Aussteller sind vor Ort und präsentieren Produkte wie Hundebetten, Halsbänder oder auch Hundefutter.

Zusätzlich gibt es ein vielfältiges Rahmenprogramm. So können die Hunde und Herrchen etwa am Würstchenfang-Wettbewerb „Catch the Hot Dog“ teilnehmen. Die Besitzer werfen dabei ihren Hunden Würstchen zu, und das in immer größeren Distanzen – pro Distanz gibt es nur einen Versuch, der beste Fänger erhält schließlich einen Preis.

Auch gibt es ein Hunderennen, bei dem laut Ankündigung jede Rasse an den Start darf. Die Anmeldung für beide Events erfolgt vor Ort. Zudem wird Jack Russel Terrier Tobi die Menge unterhalten – indem er etwa Becher stapelt, Kekse balanciert oder Gegenstände sortiert.

„Mein Hund“, Sa/So 22./23.10., 11-18 Uhr, Mannheim, Maimarkthalle, Eintritt: 6 €, Kinder bis 12 Jahre und Hunde frei, Einlass für Hunde nur mit gültiger Tollwutimpfung (Impfpass mitbringen), weitere Infos unter meinhund-messe.de