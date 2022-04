Fertig sind Literatur, Film und Kunst nie geworden mit Medea, der schillernden Sagenfigur, die als Betrogene ihre Nebenbuhlerin und ihre Kinder getötet hat. Eine zeitgenössische Variante im Ludwigshafener Pfalzbau strickt weiter am Mythos.

Sie war schon alles: Racheengel, Hexe, Urfeministin, Überfrau, Sündenbock, sie war Täterin wie Opfer. Wer hat sich nicht alles an dem Stoff versucht, von Euripides und Seneca bis zu Jean Anouilh, Christa Wolf, Heiner Müller – nicht zu vergessen die schroff-archaische Verfilmung Pasolinis mit einer wortkargen Maria Callas als Medea in einer Welt zwischen Mythos und Rationalität.

Mythos in die Gegenwart übertragen

Der australische Regisseur Simon Stone erzählt nun die Sage als in die Gegenwart übertragenes Psycho- und Familiendrama und greift dazu auf Euripides’ antikes Vorbild ebenso zurück wie auf einen analogen Mordfall aus den USA der 90er-Jahre – eine Ärztin hatte nach ihrer Scheidung das Familienhaus in Brand gesteckt und ihre drei Kinder getötet.

Burgtheater Wien zu Gast in Ludwigshafen

Das Gastspiel des Burgtheaters Wien kommt mit prominenter Besetzung. In der Rolle der psychisch angeschlagenen Pharmazeutin Anna, mit der Medea in zeitgenössischer Gestalt die in klinischem Weiß gehaltene Bühne betritt, kommt Caroline Peters. Durch die Fernsehserie „Mord mit Aussicht“ eher mit ihrem komödiantischen Talent dem breiten Publikum bekannt geworden, muss die 50-Jährige nun ganz andere Seiten ihres Könnens abrufen. Hier geht es um die Verkörperung einer Frau, die in der bedingungslosen Zuneigung zu ihrem untreuen Mann Lucas, gespielt von Steven Scharf, zwischen Verzweiflung und Raserei schwingt, was sich schließlich entlädt im vorgezeichneten Geschehen.

Caroline Peters „in der Rolle ihres Lebens“

Die Inszenierung hatte am Burgtheater schon 2018 Premiere und wurde von der Kritik zwiespältig aufgenommen – begeisternd und unter die Haut gehend, sagten die einen, schale Tragödien-Abwicklung im Netflix-Format meinten andere zur Premiere. Breite Anerkennung in der Kritik fand indes das Spiel von Caroline Peters, in der Rolle ihres Lebens sah sie ein Rezensent. Ende Mai ist nun Gelegenheit, sich selbst ein Bild zu machen von einer Medea für die Gegenwart.

„Medea“, Simon Stone nach Euripides – Fr/Sa 27./28.5., 19.30 Uhr, Ludwigshafen, Theater im Pfalzbau, Karten: www.theater-im-pfalzbau.de